Franco Colapinto palpitó el Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1: "El auto es rápido"

Este fin de semana vuelve la acción a la Fórmula 1, con el Gran Premio de Canadá. En ese sentido, Franco Colapinto va en busca de tener un buen rendimiento, incluso mejor que el séptimo puesto alcanzado en Miami.

De cara a lo que sucederá en el Gilles Villeneuve entre el 22, 23 y 24 de mayo, el argentino rompió el silencio sobre cómo se preparó para esta carrera.

"Conozco este circuito y además es el primer trazado del año que ya conozco", manifestó piloto de Alpine. "A partir de ahora todos serán circuitos en los que ya he corrido", agregó.

Por otro lado, se refirió a posibles arreglos en su monoplaza y expresó: "Aún tenemos muchas cosas por mejorar en el coche".

Sin embargo, lo tomó como positivo. "Lo cual también es una muy buena señal porque el auto es rápido", sentenció Colapinto.