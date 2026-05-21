Kendry Páez le dio un notición a River tras el partido con Bragantino

Ayer por la noche, River rescató un agónico empate ante Bragantino y quedó al borde de meterse directamente en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

Qué necesita River para clasificarse a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026

Pero además de haber conservado el invicto y evitar complicaciones a futuro, el Millonario recibió una gran noticia relacionada con Kendry Páez.

Es que, gracias a que Eduardo Coudet lo mandó a la cancha antes del cierre del encuentro, el futbolista ecuatoriano llegó al 50% de los partidos disputados durante el semestre y Chelsea, club dueño de su pase, no podrá activar la repesca anticipada.

Desde que llegó a Núñez en enero, el volante de 19 años jugó un total de 460 minutos, fue titular tres veces, ingresó en diez ocasiones, se quedó en el banco seis cotejos y no fue convocado en otros seis. Además, convirtió un gol y repartió una asistencia.

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Cabe destacar que los mismos requisitos deberán cumplirse en la segunda mitad del año para que el préstamo vigente hasta mediados de 2027 pueda desarrollarse en su totalidad. De lo contrario, los Blues se lo llevarán a Londres.