Coudet palpitó la final ante Belgrano tras el empate de River con Bragantino por la Copa Sudamericana 2026

Pasó el partido ante Bragantino y un River alternativo logró llevar un empate sobre el final que lo dejó casi clasificado a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Sobre este encuentro y ya pensando en la final del Torneo Apertura 2026 ante Belgrano, Eduardo Coudet habló de lo que pasó y de lo que se viene.

"No vamos a contar. Hay que prepararnos de la mejor manera, recuperar a los que jugaron hoy y después tocará jugar la final, que no es nada fácil. Vamos a estar juntos de acá al domingo y tratar de hacer una gran final. Creo que llegamos muy bien", aseguró el "Chacho" guardando cierto misterio.

Sobre el empate ante Bragantino, remarcó: "Terminamos un poco desdibujados porque armamos una línea de tres y los dos de afuera son prácticamente delanteros, Kendry (Páez) y Lautaro Pereyra pero también es mérito de ir a buscar siempre y desgastar al rival. Hacemos un gran desgaste físico, era un partido incómodo para nosotros, previo a una final, con mucha gente joven. Sumamos un punto importante que ya nos pone del otro lado más allá de que queda un partido para definir las posiciones".

Para cerrar, Coudet no pudo abstraerse del comentario general acerca de la fortuna que lo acompaña para sumar puntos en los minutos finales: "¿Cuántos partidos llevamos ganados? Perdimos dos, los tengo registrados... La suerte la construyen los jugadores, mérito del trabajo y lo que se sacrifican todos los días, de mí pueden decir cualquier cosa, soy un trabajador y obsesivo. Los partidos duran hasta que pita el árbitro".



