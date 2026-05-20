La fuerte denuncia de Gustavo Álvarez y la violencia que sufrió en Brasil: "Me insultaron y me pegaron"

En duelos de Copas internacionales suelen pasar estos lamentables acontecimientos. Y en esta ocasión, el principal protagonista fue el entrenador de San Lorenzo, Gustavo Álvarez, quien fue insultado y agredido por parte de hinchas del Santos cuando se dirigía brindar la conferencia de prensa.

"Con el ánimo de construir y no de criticar, pido por favor que la próxima vez no hagan pasar al entrenador visitante entre la torcida porque me insultaron y me pegaron antes de entrar a la sala de conferencia. Me parece que no es necesario, por ahí entiendo el disgusto de la gente pero no tengo porque sufrirlo yo", disparó el DT del Ciclón en la conferencia de prensa posterior a la igualdad conseguida por su equipo ante el Peixe por la Copa Sudamericana.

#SanLorenzo | "Me insultaron y me pegaron antes de entrar a la sala de conferencia"



La denuncia de Gustavo Álvarez tras el empate del Ciclón en Brasil.

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Mientras tanto, poco después, el presidente del Ciclón, Sergio Costantino confirmó que hubo un hincha herido con la nariz rota. "Le dijeron argentino racista, así que hicimos la denuncia". El cuerpo médico lo atendió y los dirigentes acompañaron a los hinchas de San Lorenzo a la salida.