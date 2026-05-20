Atlético Tucumán hundió más a Talleres de Córdoba y podría cruzarse con un grande en la Copa Argentina
Este miércoles, Atlético Tucumán goleó a Talleres de Córdoba y avanzó a los octavos de final de la Copa Argentina 2026, donde tiene chances de chocar ante un grande.
Este miércoles, Atlético Tucumán le asestó otro golpazo durísimo a Talleres de Córdoba, lo goleó 3-0 por los 16avos de final y continúa con vida en la Copa Argentina 2026.
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El Decano salió decidido desde el arranque y, apenas a los tres minutos, consiguió la ventaja gracias al gol de Renzo Tesuri.
Ya en el complemento, más precisamente a los 11', el equipo dirigido por Julio César Falcioni salió de contraataque y, tras una corrida de casi 70 metros, Lautaro Godoy estiró la diferencia.
Finalmente, la frutilla del postre para el combinado tucumano llegó casi 20 minutos más tarde cuando Nicolás Laméndola cabeceó solo frente a una defensa descompensada y selló las cifras finales.
Con el sólido triunfo en el Coloso Marcelo Bielsa, Atlético Tucumán se convirtió en otro de los clubes que ya tiene su lugar en los octavos de final.
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Ahora, el conjunto norteño podría medirse nada más y nada menos que contra Independiente, siempre y cuando el Rojo derrote este viernes a Unión de Santa Fe.