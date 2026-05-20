Atlético Tucumán hundió más a Talleres de Córdoba y podría cruzarse con un grande en la Copa Argentina

Este miércoles, Atlético Tucumán le asestó otro golpazo durísimo a Talleres de Córdoba, lo goleó 3-0 por los 16avos de final y continúa con vida en la Copa Argentina 2026.

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El Decano salió decidido desde el arranque y, apenas a los tres minutos, consiguió la ventaja gracias al gol de Renzo Tesuri.

¡ARRIBA EL DECANO!



Atlético Tucumán se puso arriba ante Talleres por 1-0 gracias a este tanto de Renzo Tesuri. #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/1On68Belcu May 20, 2026

Ya en el complemento, más precisamente a los 11', el equipo dirigido por Julio César Falcioni salió de contraataque y, tras una corrida de casi 70 metros, Lautaro Godoy estiró la diferencia.

¡EL DECANO AMPLIÓ LA VENTAJA!



A los 57', Godoy puso el 2-0 ante Talleres en los 16avos. de final de la #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/M80x14IWAT — TyC Sports (@TyCSports) May 20, 2026

Finalmente, la frutilla del postre para el combinado tucumano llegó casi 20 minutos más tarde cuando Nicolás Laméndola cabeceó solo frente a una defensa descompensada y selló las cifras finales.

Con el sólido triunfo en el Coloso Marcelo Bielsa, Atlético Tucumán se convirtió en otro de los clubes que ya tiene su lugar en los octavos de final.

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Ahora, el conjunto norteño podría medirse nada más y nada menos que contra Independiente, siempre y cuando el Rojo derrote este viernes a Unión de Santa Fe.