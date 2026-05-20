Qué necesita San Lorenzo para clasificar a octavos de final de la Copa Sudamericana ante Santos

El empate 2-2 entre Cuenca y Recoleta dejó a San Lorenzo a un triunfo de asegurar el primer lugar del Grupo D y el pasaje a los octavos de la Copa Sudamericana.

Si gana de visitante ante Santos, la clasificación queda sellada independientemente de lo que pase en la última fecha, donde recibirá a Recoleta en el Pedro Bidegain.

Aunque Cuenca sume tres puntos en la última fecha, el Ciclón tiene ventaja en el desempate olímpico, lo que lo pone en una posición ventajosa de cara al partido ante el Peixe.

El cuadro paulista llega en un momento complicado: cayó 3-0 ante Coritiba en la última fecha, está a punto de caer en zona de descenso en el Brasileirao y es el último del grupo copero. Para colmo, no contará con Neymar, quien tiene una molestia muscular y el entrenador Cuca decidió preservarlo.

Si empata San Lorenzo, deberá esperar los resultados de la última fecha para saber si avanza. Y si pierde, Santos se mantiene con vida y todos los equipos del grupo llegarán a la última jornada con posibilidades.