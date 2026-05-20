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Úbeda y sus sospechas contra Valenzuela tras la igualdad de Boca: "Me cuesta creer que haya actuado con total sinceridad"

Caliente como todo su equipo tras el empate ante Cruzeiro, el DT apuntó directamente hacia la honorabilidad del árbitro venezolano.

Redacción Depo

Como todos en Boca, Claudio Úbeda terminó en llamas con el árbitro Jesús Valenzuela por la última jugada del partido. Por eso, tras el empate 1-1 ante Cruzeiro por la penúltima fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, el entrenador fue sin pelos en la lengua contra el venezolano, a punto tal que dudó de su honestidad.

"La última jugada fue clarísima, tranquilamente debería por lo menos haber esperado e ido a revisarla. En ese momento se apresuró y terminó el partido. Me sorprende que, por lo menos, no haya ido a revisión y que no se haya tomado el tiempo necesario", aseveró el DT.

Y agregó, visiblemente molesto y caliente por la situación: "No quiero decir barbaridades que ameritan la situación, pero no hay sustento para defender la última jugada, el árbitro no tiene de dónde agarrarse".

"Voy a ser reiterativo en la postura del árbitro totalmente perjudicial hacia nosotros. Yo analizo las situaciones en frío y digo que no nos cobraron el penal. Después, la intención o no va más allá de lo que yo pueda pensar, pero me cuesta creer que haya actuado con total sinceridad", concluyó Úbeda.


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