Atento Boca: los tres jugadores que están al límite de amarillas y deberán cuidarse ante Cruzeiro

Boca se jugará mucho frente a Cruzeiro en La Bombonera. Además de la obligación de ganar para no complicarse en sus aspiraciones de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores, el Xeneize tendrá otro foco de atención: hay tres futbolistas titulares que llegan al límite de amarillas.

Estos son Leandro Paredes, Lautaro Blanco y Ayrton Costa, quienes acumulan dos tarjetas en la fase de grupos y deberán cuidarse frente al conjunto brasileño para no quedar suspendidos en la última fecha.

El reglamento de la CONMEBOL sostiene que a la tercera amonestación en fase de grupos, el jugador debe cumplir una fecha de suspensión al partido siguiente. A partir de octavos de final, se limpian y vuelve a comenzar el conteo hasta las semifinales.

En este caso, si alguno de los tres es amonestado ante Cruzeiro, no podrá estar frente a Universidad Católica, en un encuentro que podría terminar definiendo la clasificación de Boca.

La situación no es menor para Claudio Úbeda, teniendo en cuenta que se trata de tres piezas importantes dentro del equipo titular.