Franco Jara se mandó una de Piratas e Instituto lo limpió del plantel

El delantero Franco Jara ha dejado de ser jugador de Instituto de Córdoba. El atacante, que había desatado un conflicto con La Gloria, producto de su fanatismo por Belgrano, terminó de romper todo al viralizarse un video suyo festejando la clasificación Pirata a la final del Apertura 2026.

dejó de ser jugador de Instituto después de un conflicto que terminó explotando por completo en las últimas horas. El delantero rescindió su contrato con la Gloria luego de la difusión de un video donde aparecía festejando la clasificación de Belgrano a la final del Torneo Apertura.

COMO UN HINCHA MÁS



%uD83C%uDFF4%u200D%u2620%uFE0F Así festejó Franco Jara, jugador de #Instituto, la clasificación de #Belgrano a la final del Apertura. pic.twitter.com/lNNvkdQz6A May 19, 2026

El atacante, históricamente identificado con el Pirata, nunca logró generar empatía con gran parte de los hinchas de Instituto y, encima, ha tenido un flojo rendimiento dentro de la cancha: apenas convirtió un gol con la camiseta Albirroja, razón por la cual ha quedado severamente cuestionado por los simpatizantes.

%uD83D%uDC40 La historia de Franco Jara, tras el triunfo de #Belgrano ante #Talleres. pic.twitter.com/xnmoSX9Fki — 351 Deportes (@351Deportes) May 9, 2026

La situación terminó de desbordarse cuando se viralizó un video en el que festejaba, junto a su familia, el paso de Belgrano a la primera final de su historia en la primera división. Es por eso que, con el clima interno roto, la dirigencia y el futbolista acordaron rescindir el vínculo.





A sus 37 años, Jara cerró su breve y polémico paso por Instituto. El delantero había regresado a Córdoba después de una extensa carrera que incluyó Arsenal de Sarandí, Benfica y Pachuca, además de Belgrano, aunque su ciclo en Alta Córdoba terminó muy lejos de lo imaginado y tras haber perpetrado una de Piratas.