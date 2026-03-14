Gustavo Quinteros tomó una importante decisión en Independiente para visitar a Instituto de Córdoba

Tras rescatar un agónico empate en el partidazo contra Unión de Santa Fe, Independiente ya puso la mira en la visita que le hará el lunes a Instituto de Córdoba por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026.

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En ese marco, y pese al deseo de Gustavo Quinteros, el Rojo no podrá contar con una pieza clave para enfrentar a la Gloria.

Se trata de Santiago Montiel, que todavía arrastra molestias por el desgarro que sufrió el pasado 13 de febrero y no estará en la lista de convocados.

Si bien el delantero ingresó en el segundo tiempo del duelo frente al Tatengue, el cuerpo técnico decidió preservarlo para que llegue en mejores condiciones a la próxima jornada, en la que el conjunto de Avellaneda se medirá ante Talleres de Córdoba.

Por otra parte, el estratega analiza la chance de que Santiago Arias y Sebastián Valdez ingresen en lugar de Leonardo Godoy y Juan Fedorco, respectivamente.

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Independiente e Instituto chocarán el lunes en el Monumental Presidente Perón desde las 22:15, con el arbitraje de Nicolás Ramírez como principal y José Carreras en el VAR.