Independiente vs. Unión de Santa Fe, por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Independiente de Avellaneda y Unión de Santa Fe se enfrentarán este martes desde las 19.45 en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, por la fecha 10 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. El Rojo y el Tatengue, cuarto y tercero de la Zona A respectivamente, protagonizarán en Avellaneda un duelo clave entre dos equipos que atraviesan un buen presente y pelean por mantenerse en puestos de clasificación a los playoffs.

El conjunto dirigido por Julio Vaccari llega en alza luego de volver al triunfo en la última jornada. Tras una derrota y un empate en Mendoza frente a Independiente Rivadavia y Gimnasia, el Rojo venció 2-0 a Central Córdoba en Avellaneda con goles de Gabriel Ávalos e Iván Marcone, ambos sobre el cierre del partido.

Con ese resultado, Independiente alcanzó 13 puntos y se ubica cuarto en la Zona A, a solo una unidad de su rival de turno.

Para este compromiso, Sebastián Valdéz volvería al once titular tras cumplir la fecha de suspensión, mientras que Santiago Montiel, que sumó minutos ante el Ferroviario luego de recuperarse de una molestia física, también regresaría desde el arranque.

En cuanto al mercado de pases, el club de Avellaneda concretó la salida de Walter Mazzantti, quien se marchó a préstamo a Newell's tras disputar 19 partidos sin convertir goles ni registrar asistencias con la camiseta roja.

Unión llega en racha y quiere dar el golpe ante Independiente

Del otro lado estará Unión de Santa Fe, uno de los equipos más regulares de la zona en este arranque del torneo. El conjunto dirigido por Leonardo Madelón viene de derrotar 2-1 a Instituto y acumula tres victorias consecutivas.

Gracias a esta racha positiva, el Tatengue suma 14 puntos y marcha tercero en la Zona A, apenas uno por encima de Independiente.

El buen momento futbolístico alimenta la ilusión en Santa Fe: el equipo busca sostener su nivel y dar un golpe en Avellaneda para consolidarse en la pelea por los primeros puestos y acercarse a la clasificación a los playoffs.

Con ambos equipos separados por apenas un punto y en puestos de privilegio, Independiente y Unión prometen protagonizar uno de los partidos más atractivos de la décima fecha del Torneo Apertura 2026.

Probables formaciones de Independiente vs. Unión por el Torneo Apertura 2026

Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Lautaro Millán, Iván Marcone, Ignacio Malcorra; Santiago Montiel, Gabriel Ávalos, Matías Abaldo. DT: Gustavo Quinteros

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Alex Maizon Rodriguez, Juan Pablo Ludueña, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia, Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelon

Cómo ver en vivo Independiente vs. Unión por el Torneo Apertura 2026

El partido entre Independiente de Avellaneda y Unión de Santa Fe por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional será televisado por TNT Sports Premium, previa contratación del Pack Fútbol. También vas a poder disfrutarlo en vivo online por las plataformas digitales de Flow, DGO y Telecentro Play.