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Talleres de Córdoba dio a conocer la sanción para Diego Valoyes tras dar positivo en un test de alcoholemia

Luego de obtener un resultado positivo en un test de alcoholemia, Diego Valoyes fue sancionado por Talleres de Córdoba este sábado.

EBalmaceda

En las últimas horas, Talleres de Córdoba se revolucionó cuando se conoció la noticia de que, días antes del clásico ante Belgrano, Diego Valoyes dio positivo en un test de alcoholemia que le realizó la Policía Caminera.

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Ante esta situación, la T compartió un comunicado oficial en el cual anunció que la sanción para el delantero colombiano consistirá en "una importante multa económica".

Si bien no trascendió el monto que el atacante de 29 años deberá abonar, la institución adelantó que ese dinero "será destinado a programas del fútbol formativo".

Además, el club de Barrio Jardín reafirmó el compromiso para sostener la "identidad institucional" bajo ciertas "normas de conducta y profesionalismo".

"El Club redobla el trabajo en el cuidado de la identidad institucional y el esfuerzo en el acompañamiento a nuestros planteles, sosteniendo normas de conducta y profesionalismo para todas las personas que integran la estructura", afirmó.

Después de que el hecho tomara estado público, Valoyes compartió un mensaje en sus redes sociales en el que contó que volvía de un cumpleaños junto a su esposa y en el que reconoció haberse equivocado.

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"Cometí un error al decidir manejar y no dejar que lo hiciera ella. Me hago responsable de esa equivocación. Por supuesto también aceptaré las sanciones que correspondan al reglamento interno de jugador profesional", escribió en su cuenta de Instagram.

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