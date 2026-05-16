River vs. Rosario Central por la semifinal del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

River recibirá hoy a Rosario Central, en un encuentro marcado por la "guardia alta" y en el que se conocerá el primer finalista del Torneo Apertura 2026. El partido, que está programado para las 19.30, se llevará a cabo en el Estadio Monumental, el árbitro será Nicolás Ramírez, mientras que el encargado del VAR será Silvio Trucco.

El "Millonario" llega a este crucial encuentro luego del cómodo triunfo ante Gimnasia y Esgrima La Plata, rival al que derrotó 2-0 como local con goles de Sebastián Driussi y Lucas Martínez Quarta. Previamente, había vencido de manera milagrosa a San Lorenzo, en un encuentro donde llegó a estar en desventaja hasta el último minuto e incluso su oponente pateó dos veces para ganarlo en la tanda de penales.

Rosario Central, por su parte, viene de protagonizar uno de los partidos más polémicos de los últimos años en el fútbol argentino al ganarle como local a Racing por 2-1. En dicho enfrentamiento, el "Canalla" se vio beneficiado por una injusta roja directa al delantero Adrián "Maravilla" Martínez, mientras que el árbitro Darío Herrera después echó al defensor Marco Di Césare por doble amarilla.

Estas situaciones generaron un duro descargo de Diego Milito, presidente de la "Academia" anre la prensa, el cual tuvo como respuesta un fuerte posteo de Ángel Di María. En paralero, tanto Rodolfo D'Onofio como Stefano Di Carlo, ex y actual presidente de River, pusieron en foco nuevamente la famosa frase de Marcelo Gallardo "guardia alta".

Probables formaciones de River vs. Rosario Central por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Santiago Lencina; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María; Enzo Copetti y Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón.

Cómo ver en vivo River vs. Rosario Central por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional

El partido entre River y Rosario Central por la semifinal del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional será televisado por ESPN PREMIUM y TNT SPORTS PREMIUM. Este encuentro también se puede ver en vivo online a través de tu computadora, celular o Tablet por las plataformas digitales de Disney +, Flow, DGO y Telecentro Play.