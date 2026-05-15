Cuándo volvería Rodrígo De Paul a Racing: los contundentes dichos del hombre de la Selección Argentina

Varios campeones del mundo con la Selección Argentina pegaron la vuelta al fútbol nacional, con Ángel Di María y Leandro Paredes como abanderados y, poco antes, con Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, y el tema siempre está latente dentro de nuestras tierras.

Y uno que se encontraría cerca, de acuerdo a las especulaciones y debido a que ya hizo su historia en Europa, es Rodrigo De Paul, el hombre surgido en Racing.

Y en ese sentido, en la Academia hace un tiempo que se ilusionan con repatriarlo por segunda vez. Surgido del Predio Tita, vistió la camiseta Albiceleste durante su primer año como profesional entre 2013 y 2014 y regresó en 2016, tras un breve paso por Valencia, antes de volverse a Europa para jugar para el Udinese, y ahí sí consagrarse en el Viejo Continente. Luego, en 2021, apareció el Atlético de Madrid, hasta que en 2025 optó por irse a Inter Miami para estar en el día a día junto a Lionel Messi.

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Sin embargo, el propio De Paul sueña con la vuelta al fútbol argentino. "Es algo que me encantaría. No soy un tipo gris, ni tibio. Me encantaría decirlo, pero también tengo que entender el juego que estoy jugando... Una palabra de más o de menos y a la gente le cuesta entender que vamos cambiando de opiniones o de dinámica de la vida... La gente crece, evoluciona, cambia de parecer... No quiero ser preso de mis palabras", señaló al respecto, en una entrevista que le concedió al Pollo Álvarez.

En ese sentido, trató de apaciguar los ánimos de los hinchas: "Siempre puse a Racing delante de todo. El día que quise volver para jugar la Libertadores con 20 años, estando en Valencia, lo hice. Ahora tomé la decisión de salir de Europa para venir al Inter Miami... Las decisiones las tomo en el momento y me hago cargo de las consecuencias. ¿Si me encantaría? Sí, me encantaría. Fecha o si va a suceder, no lo sé", advirtió el Motorcito.

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Por último, aseguró que desde el club le insisten para que se pegue la vuelta ya para Avellaneda: "Que me llaman, me llaman. Hablo con Diego Milito, con el Chino Saja... Gustavo Costas, cuando fui al Tita, me apretó un poquito", relató De Paul, de 31 años, entre risas.