¿Darío Herrera es acaso el mejor exponente del arbitraje argentino?: su escandalosa labor en Rosario Central vs. Racing

"El que no llora no mama y..."

En el Cambalache que atraviesa al fútbol argentino, el Torneo Apertura 2026 ve como la pelota rueda al compás del sentir de los fanáticos, pero, en contrapartida, "la Biblia llora junto a un calefón".

El comienzo de la etapa desenlace de la Copa de la Liga, que tendrá este fin de semana dos choques apasionantes, no logró estar exceptuada de lo que fue el resto del torneo y la labor de los referís ha terminado por eclipsar todo el folklore y la pasión que nos distingue.

Con 41 años y trece de experiencia en primera división, Darío Herrera se encamina al Mundial 2026. Pero, en el mientras tanto...

Con polémicas muy contundentes, los amantes de la número cinco criolla se vieron movilizados, en estas horas, por el pésimo arbitraje de Darío Herrera, que empujó a Rosario Central para que se instale en las semifinales de la Copa de la Liga. La labor del neuquino perjudicó ostensiblemente a Racing, que, a diferencia de lo que le sucedió con Sebastián Martínez Beligoy en el duelo con Estudiantes de La Plata, ahora sí levantó la voz por la situación adversa que debió soportar en el Gigante de Arroyito y así instaló aquella premisa que el referato nacional es de los mejores a nivel mundial.

"SOS UN FANTASMA"



Matko Miljevic a Enzo Copetti. %uD83E%uDD2C%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 pic.twitter.com/2XKUPTbQe6 — Sudanalytics (@sudanalytics_) May 14, 2026

La clasificación del Canalla a las semis dejó como saldo un clima recontra caliente, declaraciones cruzadas de los protagonistas, la labor de Herrera en la mira y varias acciones discutidas. Y entre las más notorias, aparece la comentada expulsión a Adrián Maravilla Martínez, quien, con un manotazo, respondió a la innecesaria provocación -sin pelota- de Emanuel Coronel.

La acción ocurrió a los 74 minutos, diez minutos después del empate del Gato Ávila, otro de los jugadores locales que estuvo toda la tarde en la pelea cuerpo a cuerpo con Maravilla Martínez. En la comentada situación, Herrera percibió -inicialmente- una infracción del centrodelantero Albiceleste, la que sancionó con tarjeta amarilla. Pero, unos instantes después, recibió la invitación de Pablo Dóvalo, desde la cabina del VAR, para revisar la secuencia en el monitor. Allí, el clip reflejaba la refriega entre Coronel y Martínez, pero no así la secuencia completa, que denota cómo el lateral derecho Canalla va, adrede, en la búsqueda de Martínez, mientras Conan Ledesma ya tenía la pelota entre sus manos. Además, nadie se percató del golpe de Coronel en los testículos del atacante visitante. ¿Conclusión? Maravilla fue víctima del famoso dicho "hazte la fama..." ya que a Herrera le torcieron su parecer y le mostró la roja.

Los jugadores de Racing persiguen a Herrera, el árbitro que representará al fútbol argentino en el Mundial 2026.

"Le pega con el antebrazo", explicó el referí mundialista al comunicar el motivo de la roja directa que dejó a Racing con diez jugadores en un tramo decisivo del encuentro. La explicación técnica es que, desde el cuerpo arbitral interpretaron que existió "un antebrazo en la cara con movimiento adicional", un detalle considerado suficiente para pasar de amarilla a expulsión directa.

¿ESTUVO BIEN EXPULSADO MARAVILLA MARTÍNEZ EN RACING? %uD83E%uDD14



En el VAR del hincha repasamos la jugada que dejó a Racing con uno menos en cancha de Rosario Central.



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Luego, con el correr de las horas, apareció una toma que no se había observado durante la transmisión principal del espectáculo. Se trata de una toma distinta, ubicada desde el lado opuesto al de las cámaras habituales, que permite observar con mayor claridad el movimiento del delantero sobre el defensor de Rosario Central. En esa imagen puede verse cómo Martínez intenta desprenderse de la situación y termina impactando sobre la zona del cuello y el rostro de Coronel, quien inmediatamente cayó al césped, aprovechándose del encontronazo para exagerar el golpe.

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La cuesta arriba para el equipo de Gustavo Costas no culminó con esta situación de Maravilla. Es que Herrera cobraba a favor de Rosario Central todas las acciones 'chiquitas' (las que no salen en los resuménes de la TV) y así inclinaba ostensiblemente el trámite de juego para el Canalla. El colegiado seleccionado para la Copa del Mundo fue capaz de juzgar acciones muy parecidas con distinta vara en cuestión de instantes.

Y así fue como, sin ruborizarse, comenzó a indicarle el camino de salida a Marco Di Césare, al condicionarlo con una primera inmerecida tarjeta amarilla. En esta amonestación, el marcador central Albiceleste disputa (y gana por detrás) una pelota área con Véliz, que se agacha para provocar el mal movimiento del defensor. Allí, el centrodelantero local busca sacar provecho del roce lógico (se desplomó, tomándose la cara) y lo logró; si bien Di Césare rechazó sin problemas y ni siquiera golpeó a su oponente, Herrera entendió que hubo una carga por la espalda.

Con la primera amarilla en su haber y ya en el tiempo suplementario, el ex Argentinos Juniors fue a cruzar un balón ante Enzo Copetti y si el delantero del elenco rosarino no terminó fracturado, fue de milagro. Ironía al margen y vale la aclaración para el lector, el piletazo de Copetti en un cuerpo a cuerpo con Di Césare culminó con la doble amarilla para el ex integrante de la Selección Argentina juvenil.

%u26D4%uFE0F%u26A0%uFE0F MARCO DI CESARE EXPULSADO Y RACING SE QUEDA CON DOS MENOS. pic.twitter.com/B5BmXs3cfw https://t.co/WVaWK5SMO3 — Sudanalytics (@sudanalytics_) May 13, 2026

Condicionadísimo por su propia impericia o su poca astucia para demostrar su oculto interés, Herrera no se animó a expulsar a Bruno Zuculini sobre el final del cotejo, para dejar a la Academia con ocho hombres. En cuestión de dos minutos, le sancionó tres infracciones polémicas al ex River. En la primera de ellas, le mostró la amarilla al mediocampista Albiceleste; la segunda sancionó foul, cosa que no había sido porque Zucu fue al piso y con limpieza mandó la pelota al lateral, y ya en la tercera, se hizo el distraído ante el justo reclamo de los futbolistas de Central, que vieron como Herrera le marcó tres faltas en cuestión de segundos pero, asimismo, no le mostró la merecida doble amarilla por reiteración de faltas, si nos guiamos por su peculiar criterio para determinar que todas habían sido infracciones.

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Pero la obra no terminó allí porque el epílogo del tiempo extra casi ni se jugó debido a la innumerable cantidad de interrupciones. Sin embargo, el protocolar Herrera lo terminó segundos antes de que el reloj marcase los 16 minutos. ¿Hubiese ameritado tiempo adicional? Claro que sí, pero a quien le importa si la clasificación del elenco de Fideo Di María, el abanderado del esférico celeste y blanco, estaba al caer.