Di María y su fulminante posteo tras las críticas de Diego Milito: "Ahora somos todos iguales y eso molesta"

Tras la victoria de Rosario Central frente a Racing por los cuartos de final del Torneo Apertura el presidente del club de Avellaneda, Diego Milito, realizó un duro descargo al considerar que el equipo fue perjudicado en el encuentro y, momentos después, Ángel Di María utilizó sus redes sociales denunciar que hay un trato desigual por parte de la prensa y el entorno del fútbol hacia los conjuntos de las provincias.

"Cómo molesta que Central pelee todo, cómo molesta ver ganar a los equipos del Interior. Nadie se hace cargo de por qué pierden", comenzó diciendo Di María, notablemente molesto por los cuestionamientos sobre las decisiones arbitrales que favorecieron al equipo rosarino en el último encuentro. Para el delantero, existe una doble vara y sentenció al respecto: "De la cantidad de veces que Central fue perjudicado nadie dijo nada, pero hoy las decisiones son siempre erradas. Qué loco, ¿no? Caretas".

El descargo del futbolista rosarino llegó luego de los dichos de Milito, quien dijo que se sintieron "robados" en el encuentro que se llevó a cabo en el estadio Gigante de Arroyito.

Además, Di María arremetió contra la concentración mediática en la Capital Federal y contra aquellos que impulsan cambios estructurales en el deporte. "Muchos de los que quieren ‘cambiar el fútbol' no pueden ni dirigir su club. El periodismo más fuerte está en Buenos Aires, por eso los del interior siempre tuvimos que callarnos, pero no nos callamos más. El interior crece y eso duele", aseveró.

Además, defendió la legitimidad del gol de Alejo Véliz, asegurando que la tecnología fue utilizada de manera tendenciosa para perjudicarlos: "El gol de Véliz no fue fuera de juego. Hay dos cámaras que enfocan y encontraron la que ve el offside. Qué casualidad, ¿no?".

Finalmente, Di María dejó una reflexión que siembra dudas sobre el retorno de otras figuras del exterior al fútbol argentino, debido al clima de sospecha constante. "¿Para qué quieren que los campeones del mundo vengan a Argentina? ¿Para que digan que nos ayudan o que el fútbol está manchado? El fútbol no está manchado. Ahora somos todos iguales y eso molesta", concluyó.

El fuerte descargo de Ángel Di María:



