D'Onofrio abrió el paraguas pensando en el partido de River ante Rosario Central: "¡Más que nunca, la guardia alta!"

Aplico una vieja táctica que ya le dio grandes resultados en el pasado. Es que el triunfo por 2-0 ante Gimnasia La Plata decretó que River enfrentará el sábado próximo a Rosario Central por las semifinales del Torneo Apertura 2026. Y tras el polémico arbitraje en el 2-1 del "Canalla" ante Racing, el expresidente millonario, Rodolfo D'Onofrio, salió con los tapones de punta: "Más que nunca, guardia alta".

"Después de lo que vi en el partido en Rosario, más que nunca la guardia alta para el sábado contra Rosario Central. ¡Es increíble!", disparó D'Onofrio desde su cuenta personal de X, haciendo referencia al polémico arbitraje de Darío Herrera, en un partido que tuvo dos expulsados para la "Academia", lo que derivó en el fuerte enojo de Diego Milito, su presidente.

Despues de lo que vi en el partido en Rosario, mas quw nunca la guardia alta para el sabado contra Rosario Central.

Es increible !!!!!!!! — Rodolfo D'Onofrio (@RodolfoDonofrio) May 14, 2026

Igualmente, el enojo de River con los arbitrajes trasciende a la postura de D'Onofrio e incluso derivó en que el club rompa con AFA y se retire del Comité Ejecutivo. Esa decisión, además, se dio en el marco de un malestar en el club con lo que fue la proclamación de Rosario Central como campeón anual en 2025.

Ahora, el "Millonario" y el "Canalla" se deberán ver las caras en las semifinales del Torneo Apertura el próximo sábado y, desde hoy, en Núñez no quieren saber nada con cuestiones extradeportivas en el marco del cruce.







