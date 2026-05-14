Video: Messi brilló con tres goles en la victoria de Inter Miami ante Cincinnati por la MLS

A toda orquesta. Así jugó Lionel Messi, autos de tres goles para Inter Miami, que derrotó por 5-3 a Cincinnati en el estadio TQL, por la decimotercera fecha de la Major League Soccer (MLS), por lo que sigue firme como escolta en la Conferencia Este con 25 puntos.

Además del triplete de "La Pulga", los atacantes Mateo Silvetti y Germán Berterame anotaron para "Las Garzas", mientras que para el local marcaron el delantero Kevin Denkey, de penal, y los mediocampistas Pavel Bucha y Evander.

La primera llegada del partido fue del local, a los 12 minutos, con un disparo cruzado y desviado, desde afuera del área, del delantero Kevin Denkey. Cinco minutos más tarde, un córner al segundo palo fue cabeceado por el defensor Micael dos Santos, que se fue muy cerca del travesaño.

El Inter Miami abrió el marcador cuando iban 23 minutos de la primera etapa, con un pase filtrado hacia el área de Rodrigo De Paul para la subida de Messi, aunque el mismo fue impreciso. De todas formas, el "10" pudo aprovechar el cierre defectuoso del defensor rival y se llevó la pelota por delante para el 1-0.

Cincinnati volvió a acercarse al arco del equipo de Miami a los 31 minutos, con un córner del volante Evander que se cerró contra el primer palo y fue despejado por el arquero Dayne St Clair. A los 40 minutos, el local tuvo un penal luego de un agarrón del defensor Gonzalo Luján a Denkey dentro del área. El propio atacante se hizo cargo de la pena máxima y cruzó un derechazo a media altura, que St Clair alcanzó a desviar con la mano pero no pudo quitarle el destino de gol.

Messi volvió a generar peligro cuando iban 44 minutos, al controlar de pecho un centro desde la izquierda y sacar un zurdazo bajo, que se fue abriendo y salió desviado. En el segundo minuto de descuento, luego de una serie de rebotes, Yannick Bright apareció desde el borde del área para definir de primera, con el borde externo del pie derecho, el cual se fue desviado por el poste derecho del arquero Roman Celentano.

Cincinnati remontó en su primera llegada del complemento, cuando iban tres minutos, mediante un centro buscapié desde la izquierda de Bryan Ramírez, que estaba libre de marca por el costado izquierdo y asistió la llegada de Pavel Bucha, que definió de primera al gol.

Messi volvió a intentar en el séptimo minuto del segundo tiempo, con un tiro libre, aunque no pudo darle potencia ni mucha dirección, por lo que su remate terminó en manos de Celentano. Pero tuvo su evancha a los 10, al desmarcarse dentro del área y empujar al gol un centro rasante desde la derecha que tiró De Paul.

Cuando iban 16 minutos, Messi avanzó por izquierda y metió el pase atrás para Luis Suárez, cuya definición fue bloqueada por un defensor y ganó altura, tocando el travesaño antes de irse al tiro de esquina. Dos minutos más tarde, Evander recibió por izquierda, se fue metiendo hacia el centro luego de eludir a De Paul y sacó un remate potente y cruzado, que entró por el ángulo derecho de St Clair.

El 3-3 llegó a los 34 minutos del segundo tiempo, cuando el Mateo Silvetti recibió sobre el borde izquierdo del área, recortó hacia adentro y definió con precisión al segundo palo. El equipo de Messi remontó cuatro minutos después, luego de un tiro libre al primer palo que el arquero Roman Celentano tuvo problemas para embolsar, luego de chocar con un compañero de equipo, y dejó la pelota suelta dentro del área, la cual fue empujada al gol por Germán Berterame.

A dos minutos del final del partido, un centro desde la izquierda de Silvetti le llegó a Messi, que definió desde el suelo en un disparo que pegó en el poste izquierdo de Celentano y entró, sentenciando el triunfo y el triplete del argentino.

Los goles de Inter Miami ante Cincinnati:

GRÍTALO LEO! El 10 marca su gol número 10 en la temporada. %uD83D%uDCAB%uD83D%uDD1F pic.twitter.com/k7uLvmQ6Hx — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) May 14, 2026

GOL! Second one for our captain. %uD83E%uDEE1%uD83D%uDD25 pic.twitter.com/nBX76yYYAz — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) May 14, 2026

ENTRO Y CONVIRTIÓ! Toto Silvetti empata 3-3 %uD83E%uDD29 pic.twitter.com/oJKU0BZmzS — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) May 14, 2026

BERTERAME PARA EL 3-4! %uD83D%uDCA5 pic.twitter.com/5i8rNyrfyT — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) May 14, 2026