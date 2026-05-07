Messi y Kiko del Chavo del 8 se conocieron: la increíble reacción de Carlos Villagrán
La estrella del Inter Miami y la Selección Argentina se encontró con el querido actor, que le demostró toda su admiración.
Dos potecias, cara a cara. Los protagonistas fueron Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina e Inter Miami, quien sigue conociendo estrellas durante su etapa en Estados Unidos, y en esta oportunidad tuvo un encuentro con nada menos que con Carlos Villagrán, el entrañable Kiko del Chavo del 8.
El fin de semana, el legendario comediante mexicano había asistido al duelo de "Las Garzas" con Orlando City en el Nu Stadium. "Vienes a ver a Messi, ¡que es mi ídolo! Le tengo que tocar la puerta y decirle: 'No me voy a morir sin darte la mano'", había expresado.
Como era de esperar, ese encuentro llegó pocas horas después. "Estoy honrado. Te respeto", expresó muy emocionado el actor de 82 años. "El placer es mío", le respondió Messi, en un encuentro cordial y a pura risa en las instalaciones del Inter Miami.
Carlos Villagrán compartió las imágenes del encuentro en sus redes sociales y no se anduvo con chiquitas. "Admiración absoluta de ambas partes, Argentina y México, FÚTBOL y COMEDIA. Dos genios congeniaron", afirmó.