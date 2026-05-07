Qué necesita Boca en la Copa Libertadores 2026 tras el empate entre Universidad Católica y Cruzeiro

Tiene las cosas claras y ya sabe qué resultados debe obtener de mínima. Es que tras el empate 0-0 entre la Universidad Católica de Chile y Cruzeiro, Boca quedó en la tercera posición del Grupo D de la Copa Libertadores 2026 después de la fecha 4 y tiene claro cuántos puntos debe consechar en los dos partidos que le restan, ambos como local.

Con la igualdad de anoche, chilenos y brasileños suman siete puntos, pero el equipo trasandino es el líder por el desempate olímpico. Por su parte, el "Xeneize" acumula seis unidades y hoy está eliminado, mientras que cierra las posiciones Barcelona con las primeras tres unidades que consiguió ante los de Claudio Úbeda.

Ante este panorama, Boca sabe que para garantizarse un lugar entre los 16 mejores de la Copa Libertadores deberá, de mínima, empatar con Cruzeiro en La Bombonera el próximo partido y, luego, derrotar a Universidad Católica. Así llegaría a los 10 puntos y superaría a los chilenos en el desempate olímpico, si es los trasandinos derrotan a Barcelona en Chile la próxima fecha para también terminar con 10 unidades. Cruzeiro podría ganar la zona con un triunfo ante los ecuatorianos en Belo Horizonte, que lo llevaría a 11.

Obviamente, el escenario ideal es ganar los dos partidos que le quedan y así se garantizará no solo la clasificación a los octavos de final, sino que se quedará con el primer puesto del Grupo D y definirá de local los octavos de final.

En tanto, en el peor escenario se podría quedar afuera en la fecha que viene: si Cruzeiro gana en La Bombonera y Universidad Católica se impone a Barcelona de local, los dos llegarán a los 10 puntos y ya no podrán ser alcanzados por el "Xeneize" con un encuentro por disputarse.



