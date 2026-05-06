Agustín Almendra le abrió la puerta a una posible vuelta a Racing: "Me encantaría"
Agustín Almendra, con actualidad en Necaxa de México, reveló que vería con buenos ojos terminar su carrera en Racing: "Me encantaría pero más adelante, no sé cuándo".
Ante la pregunta en una entrevista con DSports de volver a la Academia, expresó: "Obvio que me encantaría volver a Racing, ahí yo fui muy feliz. Yo siempre hablo con los chicos". Y luego agregó: "Extraño a Racing, estuve casi tres años y era como mi casa".
Además, el mediocampista analizó el inestable presente del club: "Se fueron muchos chicos. Estaba en un Racing donde se le ganaba a todos. Cuando no empezás a ganar, empieza a costar. Ahora vinieron muchos nuevos de calidad que se van a ir acomodando".
Por otro lado, se refirió a los insultos de los hinchas para con el plantel: "A todos los equipos los putean cuando van perdiendo, es algo normal".
Y cerró cómo es su relación con Gustavo Costas: "Todos en el club me decían 'Gustavo es tu papá'. Yo lo quiero muchísimo. Todo este tiempo que estuve afuera lo llamaba por videollamada y lo volvía loco. Tengo una relación aparte con él".