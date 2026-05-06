Solana Sierra debutó con triunfo en el WTA 1000 de Roma y sigue en ascenso en el ranking

Solana Sierra tuvo un estreno ideal en el WTA 1000 de Roma y ratificó su gran presente en el circuito. Este miércoles, en la Cancha 14, venció con autoridad a la alemana Tamara Korpatsch por 6-3 y 6-1 en sets corridos, en lo que marcó su primera victoria en un cuadro principal del certamen italiano.

Sierra, actualmente la mejor posicionada entre las tenistas argentinas, llega con confianza tras su destacada actuación en el WTA 1000 de Madrid, donde alcanzó los octavos de final. En ese recorrido superó a jugadoras como Magdalena Frech y Zeynep Zönmez, antes de caer ante la ex número uno del mundo Karolina Pliskova.

Su crecimiento en el ranking también se explica por oportunidades clave en los cuadros principales. En Madrid, el retiro de Amanda Anisimova le permitió avanzar y sumar puntos importantes. Ahora, en Roma, una situación similar vuelve a beneficiarla: la baja de Emma Raducanu le abre el camino en la segunda ronda.

Allí enfrentará a la ucraniana Anhelina Kalinina, quien llega desde la qualy y actualmente ocupa el puesto 93 del ranking mundial. Sierra, por su parte, arribó a la capital italiana como número 72 del mundo tras escalar 16 posiciones luego de Madrid.

De sostener este nivel y conseguir una nueva victoria, la argentina podría meterse por primera vez dentro del top 60 del ranking de la WTA, consolidando así su proyección como una de las grandes promesas del tenis nacional.