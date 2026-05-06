James Rodríguez sueña con dar el gran golpe en el Mundial 2026

Colombia llegó al Mundial de Brasil 2014 después de 16 años de ausencia mundialista, ya que no lo hacía desde Francia 1998. Y todos recuerdan esa cita, por el estilo de un equipo que tenía a José Pékerman como técnico y una serie de jugadores que "hablaban el mismo idioma", sobresaliendo entre ellos James Rodríguez, el "pibe" que años atrás los hinchas de Banfield descubrieron y disfrutaron, que se consagró en el Mundial, en el que fue goleador, consiguiendo ante Uruguay uno que fue premiado con el Púskas.

"El Mundial 2014 modificó mi existencia. Mis sueños consistían en triunfar en Europa, enfrentarme a los mejores, pero jamás supuse que en Brasil todos corearan mi nombre. Ese tanto a Uruguay, el de la volea que ingresó por el ángulo, fue como si el destino hubiera dicho ‘es este' por un segundo. Allí entendí que, pase lo que pase en mi campaña, un pedacito será mío en la historia de los mundiales", dijo el propio James, tiempo después, sobre lo que representó para él ese Mundial.

"Reconozco que otros compañeros también demostraron un juego impresionante. El fútbol es un deporte de grupo y si tus compañeros fracasan no podrás brillar tampoco. Afortunadamente los 22 colegas eran también cracks y me trasformaron en mejor jugador. Se los agradezco", completó.

Todo comenzó siendo líder de su grupo luego de batir a Grecia, Costa de Marfil y Japón. En Octavos brilló ante Uruguay y en Cuartos no pudo con el local Brasil. James Rodríguez, señaló seis tantos: a Grecia, Costa de Marfil, Japón, por duplicado contra Uruguay y uno ante Brasil.

Se quedó con el Botín de Oro por ser el mayor artillero (es el máximo goleador de Colombia en las Mundiales) y el mejor gol del certamen, una volea magnífica contra Uruguay.

Jugó 126 encuentros con la camiseta cafetera, marcó 31 goles y va por más.

Su participación arrancó frente a Grecia convirtiendo un tanto al minuto 93 para afianzar un éxito de 3-0, y luego contra, Costa de Marfil, rompió el marcador con un arrogante cabezazo para obtener una victoria de 2 a 0. Afianzó la fase de grupos ante Japón, con una contundente goleada 4-1, donde tuvo presencia en la red en el minuto 90.

Ese cometido le sumó a James ser distinguido por FIFA como el mejor jugador de la fase de grupos, y pareció envalentonarlo ante Uruguay, donde fue la gran figura con dos tantos. Ante Brasil, de penal, marcó su último gol en el Mundial. James en su primer Mundial integró cinco partidos (cuatro de ellos siendo titular) con cuatro victorias y una derrota, anotando seis tantos.

En 2018

En Rusia, James también integró el seleccionado colombiano, en donde resaltó su presentación frente a Polonia, donde realizó dos asistencias de profundo lujo, pero una lesión en el gemelo imposibilitó verlo ante Inglaterra, por Octavos de Final, donde el plantel comandado por José Pékerman cayó por penales.

James David Rodríguez Rubio nació en Cúcuta, el 12 de julio de 1991 y está próximo a cumplir 35 años. Actúa en Minnesota United de la MLS estadounidense. En el Polideportivo 14 de Octubre, comenzó a mostrar habilidad con la pierna izquierda con potencia y precisión. Era hábil, tenía juego de equipo y buena pegada. Envigado lo disfrutó desde 2006 y en Argentina, tal como señalamos, brilló en Banfield, siendo campeón con el equipo de Julio César Falcioni.

Con sólo citar los nombres de los equipos que integró nos daremos cuenta el nivel de este crack: Porto, Monaco, Real Madrid, Bayern Múnich, Everton, Al Rayyan, Olympiakos, San Pablo, Rayo Vallecano, León y Minnesota United.

Entre todos los clubes donde jugó se alzó con ¡25 títulos!, jugó el Mundial Sub-17 en Corea 2007 y el Sub-20 en Colombia, y señaló 3 tantos.

El 29 de septiembre de 2011, James fue citado por el DT Leonel Álvarez para la Selección Mayor, debutando el 11 de octubre en el éxito sobre Bolivia en La Paz 2-1. Intervino en 2 Mundiales (se prepara para el tercero), 4 Copa América y 4 Eliminatorias.

Se ilusiona con 2026

En 2024 fue elegido el mejor jugador de la Copa América (Colombia fue subcampeón perdiendo la final con Argentina) y tiene un objetivo: estar en Estados Unidos, Canadá y México, lo que sería su tercer Mundial. "Voy a llegar bien, de muy buena manera. Falta un mes y yo estoy entrenándome bien, al máximo, a full como siempre lo he hecho".