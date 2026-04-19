Argentina vs. Colombia, por la final del Sudamericano Sub 17: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

La Selección Argentina Sub 17 y Colombia se enfrentarán hoy domingo, desde las 20 en el Estadio General Adrián Jara, por la final del Sudamericano Sub 17 de Paraguay 2026.

La Albiceneste, dirigida por Diego Placente, integró el grupo B y terminó segunda con siete puntos luego de ganarle a Perú 4 a 1 y a Venezuela 3 a 2; empatar frente a Bolivia 1 a 1; y caer goleada ante Brasil por 3 a 0.

Argentina llegó a la definición tras ganarle a un complicadísimo Ecuador por 3 a 1. Facundo Salinas adelantó a la Albiceleste, pero Holger Quintero empató las cosas, hasta que Juan Policella adelantó de nuevo a los comandados por Placente y Emiliano Barrionuevo terminó de definir el resultado.

Por otro lado, Colombia culminó segundo en el Grupo A, por detrás de los ecuatorianos. Los Cafeteros vencieron 1 a 0 a Chile y 2 a 0 a Paraguay, pero igualaron 0 a 0 ante Ecuador y perdieron 2 a 1 frente a Uruguay.

En semifinales le dieron un baile a Brasil, al que golearon 3 a 0 con tantos de Adrián Mosquera y un doblete de Rafael Escorcia.

Probables formaciones de Argentina vs. Colombia por la final del Sudamericano Sub 17

Argentina: Valentín Reigia; Thiago Pérez, Mateo Mendizabal, Julio Coria, Alex Cardozo; Marcos Ortiz, Matheo Machuca; Giovanni Baroni, Tobías Goytia, Simón Escobar y Facundo Salinos. DT: Diego Placente.

Colombia: Luigi Ortiz; Edwin Estrella, Juan Fori, Santiago Vallecilla, Anderson Murillo; Eider Carrillo, Miguel Agámez; Samuel Martínez, Andrés Mosquera, José Escorcia y Matías Caicedo. DT: Freddy Hurtado.

Cómo ver en vivo Argentina vs. Colombia por la final del Sudamericano Sub 17

La final entre Argentina y Colombia se disputará el domingo 19 de abril a las 19.30hs de Argentina. La misma se podrá ver en vivo a través de la señal de DSports 2 y DGO.