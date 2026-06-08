La familia del Indio Solari cerró el velorio con un emotivo mensaje: "Ahora a seguir penando por dentro"

La familia de Carlos "Indio" Solari difundió este martes por la mañana un nuevo comunicado para dar por concluida la despedida pública del histórico músico argentino, cuyo fallecimiento generó una profunda conmoción en el mundo de la música y entre millones de seguidores.

A través de las redes sociales oficiales del artista, su esposa Virginia "Viru" Mones Ruiz y su hijo Bruno Solari compartieron un mensaje cargado de emoción luego del multitudinario velorio que se desarrolló desde ayer en el Polideportivo Gatica, en Villa Domínico.

La familia del Indio Solari agradeció el cariño recibido y dio por finalizada la despedida pública del músico / P.h:Cecilia Bello

"Ya está. Todas y todos los que tuvieron la posibilidad de acercarse a despedirlo, lo hicieron. Ahora la lluvia nos manda a todos a casita, a seguir penando por dentro y a recordarlo como era: humano, infinito", expresaron al comienzo del texto.

En el comunicado también agradecieron el acompañamiento de quienes participaron de la despedida, tanto de manera presencial como a la distancia. "Gracias a todos los que hicieron este esfuerzo: tanto los que se acercaron y los que lloraron donde los sorprendió la pena, como las toneladas de muchachos y muchachas que hicieron posible y formaron parte de la organización descomunal que supuso esta despedida, en tiempo récord", señalaron.

Con un emotivo comunicado, sus seres queridos invitaron a mantener viva su música para siempre / P.h: Cecilia Bello

Además, recordaron una de las enseñanzas que el propio Solari les había dejado sobre las despedidas: "Él nos anticipó que las despedidas son estos dolores dulces. Lo que no nos avisó fue que dolores dulces como estos iban a durar toda nuestra vida".

El mensaje concluyó con una reflexión profundamente ligada al legado artístico del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. "Como no podía ser de otro modo, pensó en todo antes de irse. Y por eso dejó encendido el equipo Marshall de su guitarra y el equipo de sonido donde escuchaba las canciones en las que trabajaba. Nos sugirió, así, que la música debía seguir sonando, más allá de lo que ocurriese. Hagamos eso. Que su música no pare nunca más".

"Ahora a seguir penando por dentro": la frase con la que la familia cerró el multitudinario velorio / P.h: Cecilia Bello

Con estas palabras, la familia dio por finalizado el extenso velorio que reunió a miles de personas en Villa Domínico. Durante horas, fanáticos llegados desde distintos puntos del país formaron largas filas para rendir homenaje a una de las figuras más influyentes y trascendentes de la historia del rock argentino.

Miles de fanáticos se acercaron al Polideportivo Gatica para darle el último adiós al Indio / P.h: Cecilia Bello

La despedida dejó escenas de profunda emoción y confirmó una vez más el enorme vínculo que el Indio Solari construyó con su público a lo largo de décadas, un legado que continuará vivo a través de sus canciones y de una obra que marcó para siempre a generaciones enteras.