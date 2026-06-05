Juanse completa su homenaje a Pappo con un vinilo imperdible y una versión emotiva de "Mi Vieja"

El vínculo entre Juanse y Pappo trasciende generaciones, escenarios y canciones. Ahora, ese lazo vuelve a tomar forma con la llegada de "Pappo x Juanse Vol. 2", una edición especial en vinilo que completa el homenaje que el líder de Ratones Paranoicos construyó sobre el repertorio de una de las figuras más influyentes del rock argentino.

Disponible desde el 5 de junio, el lanzamiento marca además la llegada definitiva del álbum a las plataformas digitales, incorporando por primera vez "Mi Vieja", una interpretación cargada de sensibilidad que se convirtió en una de las piezas más esperadas por los seguidores del proyecto.

Un tributo que suma nuevas emociones

Tras la gran repercusión obtenida por la primera edición digital y una presentación oficial que tuvo lugar en el Teatro Gran Rex, Juanse da un nuevo paso en esta obra dedicada a celebrar el legado de Pappo.

Lejos de buscar una reproducción exacta, el artista propone una lectura actual de canciones que forman parte de la memoria colectiva del rock argentino. El resultado conserva la esencia blusera, callejera y eléctrica que caracterizó al Carpo, pero incorpora una mirada personal que aporta nuevas texturas y matices.

Ocho clásicos para recorrer la historia de Pappo

El álbum reúne ocho composiciones fundamentales que atraviesan diferentes etapas de la carrera de Pappo, desde los años iniciales de Pappo's Blues hasta algunas de las obras más representativas de su madurez artística.

Cada canción funciona como una postal de un universo musical único, donde conviven el blues, los riffs contundentes, las historias urbanas, la melancolía y el espíritu más puro del rock and roll.

Tracklist de "Pappo x Juanse Vol. 2"

Rock and Roll y Fiebre Con Elvira es Otra Cosa Mi Vieja Algunos Deslices Blues de Santa Fe Blues para Mi Guitarra Solitario Juan Gris y Amarillo

"Mi Vieja", una interpretación con sello propio

Entre todas las canciones del disco, la inclusión de "Mi Vieja" ocupa un lugar especial. Popularizada durante la década del noventa, la obra adquiere una nueva dimensión en la voz de Juanse, quien entrega una versión intensa, cercana y profundamente emotiva.

La interpretación aporta uno de los momentos más sensibles del álbum y refleja una faceta más íntima de un repertorio que históricamente estuvo asociado a la fuerza y la crudeza del rock.

Una producción que respeta el espíritu original

Bajo la producción de Mariano Otero y con grabaciones realizadas en Estudio Los Días Perfectos, el trabajo encuentra un equilibrio entre tradición y actualidad.

La propuesta sonora mantiene el ADN de las composiciones originales mientras incorpora recursos contemporáneos que enriquecen la experiencia de escucha. La potencia característica del rock convive con pasajes cargados de emoción, logrando que el homenaje se transforme en una celebración viva de la música de Pappo.

Un doble festejo para Juanse

El lanzamiento llega en una fecha especial para el músico. El 3 de junio, además de presentar oficialmente esta nueva edición, Juanse celebró su cumpleaños con un concierto especial en el Teatro Vorterix, compartiendo con su público una noche atravesada por la música, los recuerdos y el espíritu del rock argentino.

Un legado que sigue más vigente que nunca

Con "Pappo x Juanse Vol. 2", Juanse vuelve a demostrar que las grandes canciones no conocen el paso del tiempo.

El proyecto no solo rescata clásicos fundamentales del repertorio del Carpo, sino que también los acerca a nuevas generaciones desde una perspectiva actual y genuina.

A través de estas versiones, el artista mantiene encendida una llama que continúa inspirando a músicos y fanáticos, confirmando que la obra de Pappo sigue latiendo con la misma fuerza que la convirtió en parte esencial de la historia del rock nacional.



