Juanse en el Gran Rex: el tributo a Pappo que promete una noche histórica

Hablar de Norberto "Pappo" Napolitano es meterse de lleno en la historia grande del rock nacional. Dueño de un estilo inconfundible, crudo y visceral, el "Carpo" marcó a fuego generaciones con su guitarra, su actitud y una obra que se volvió imprescindible dentro del ADN musical argentino. Desde los cimientos del blues pesado hasta la explosión del hard rock local, su influencia atraviesa décadas y sigue vigente en cada riff.

En ese universo aparece Juanse líder de Los Ratones Paranoicos, una figura clave que no solo supo construir su propio camino, sino también sostener y proyectar ese legado. Con una carrera sólida, marcada por la identidad y el respeto por las raíces del género, logró convertirse en uno de los grandes referentes del rock argentino. Su vínculo artístico y personal con Pappo lo posiciona como una de las voces más autorizadas para reinterpretar su obra y mantener viva una llama que nunca se apaga.

Una cita imperdible para el rock argentino

El rock argentino vuelve a latir fuerte con una propuesta que combina legado, potencia y emoción. Juanse se presentará el sábado 25 de abril a las 21 en el Teatro Gran Rex con "Pappo X Juanse Vol. 2", la segunda parte de un proyecto que rinde homenaje a Norberto "Pappo" Napolitano.

Las entradas están disponibles exclusivamente a través de tuentrada.com y en la boletería del teatro (Av. Corrientes 857, C.A.B.A).

Juanse se presenta en el Teatro Gran Rex

Un homenaje que mantiene viva la leyenda

Con este espectáculo, Juanse reafirma su vínculo con una de las figuras más influyentes del género. El show propone una celebración intensa del legado de Pappo, con una banda que recrea el sonido crudo y eléctrico del rock & blues que marcó a generaciones.

Tras el éxito del primer volumen, esta nueva entrega redobla la apuesta y profundiza el homenaje, manteniendo intacta la esencia del mítico guitarrista.

Clásicos, recorrido y pura energía sobre el escenario

El concierto ofrecerá un recorrido por canciones icónicas de Pappo's Blues y Riff, junto a los grandes clásicos del "Carpo". Además, sumará temas de Ratones Paranoicos y de la carrera solista de Juanse, generando un setlist cargado de historia y energía.

La noche contará también con la participación de la banda invitada Camionero, que aportará su propio color a una velada que promete ser inolvidable.

Un proyecto que cruzó fronteras

Durante 2025, este homenaje consolidó su impacto con presentaciones destacadas. Entre ellas, su paso por el Cosquín Rock Brasil en enero y el Cosquín Rock en febrero, donde Juanse brilló con un show épico en el Escenario Sur de Santa María de Punilla.

Ese mismo mes, el proyecto llegó a España con cinco conciertos en distintas ciudades, llevando las canciones de Pappo al público europeo y ampliando el alcance de su legado.

Juanse es un ícono del rock nacional

Una noche para celebrar el espíritu del Carpo

El show en el Gran Rex se perfila como una de las grandes citas del calendario musical. Juanse no solo homenajea a una leyenda, sino que reafirma la vigencia del rock nacional con una propuesta sólida, emotiva y electrizante.

El 25 de abril será más que un concierto: será una celebración del legado de Pappo, una noche donde las guitarras volverán a rugir y el espíritu del Carpo dirá presente una vez más.