Damas Gratis, Mala Fama, Rodrigo Tapari y Los Totora: los shows que acompañarán a la Selección Argentina en La Bombonera

En la antesala del Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, la Selección Argentina se prepara para jugar sus últimos amistosos de la fecha FIFA en el país. Los encuentros se llevarán a cabo en La Bombonera y contarán con un condimento especial: shows musicales en vivo al finalizar cada partido.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará el viernes 27 a Mauritania y el martes 31 a Zambia, ambos desde las 20:15. Pero la experiencia no terminará con el pitazo final: la propuesta busca transformar cada jornada en una verdadera celebración para los hinchas.

Cumbia en la primera noche: Damas Gratis y Mala Fama

Para el primer partido, la Asociación del Fútbol Argentino confirmó la presencia de dos referentes de la cumbia argentina: Damas Gratis y Mala Fama.

Al frente de estas bandas estarán Pablito Lescano y Hernán Coronel, quienes ya tienen historia con el público futbolero. De hecho, Damas Gratis ya se presentó en ese estadio durante la despedida de Juan Román Riquelme.

Además del show musical, la jornada incluirá un mega espectáculo de fuegos artificiales, lo que promete un cierre a pura fiesta para el encuentro ante Mauritania.

Tapia lo confirmó en redes: la previa ya se vive

El presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, fue el encargado de oficializar la presencia de los artistas a través de sus redes sociales.

"Nos van a acompañar el perrito malvado de @pablitolescanook y @malafama.arg", escribió, junto a una imagen con Pablito Lescano tomada en Mar del Plata.

Segunda fecha con ritmo tropical: Tapari y Los Totora

Para el segundo amistoso frente a Zambia, la fiesta continuará con otros nombres fuertes de la música popular: Rodrigo Tapari y Los Totora serán los encargados de cerrar la noche.

Desde la organización adelantaron que podría haber más sorpresas: "otros artistas de primer nivel que se confirmarán en los próximos días", señalaron, dejando abierta la posibilidad de nuevas incorporaciones.

Una ausencia que llamó la atención

Entre los nombres anunciados, sorprendió la ausencia de La T y la M, autores del hit "Pa la Selección", una de las canciones más representativas del clima mundialista en 2022.

Más que amistosos: una experiencia completa para los hinchas

Con esta propuesta, la Asociación del Fútbol Argentino busca ir más allá del fútbol y ofrecer un espectáculo integral que combine deporte y música en un mismo escenario.

Los amistosos no solo servirán como preparación para la próxima Copa del Mundo, sino también como una oportunidad para que el público despida al equipo en un clima festivo y familiar.

La Selección y su gente: una conexión que se celebra

Lo que se vivirá en La Bombonera será mucho más que dos partidos. Será un encuentro entre la Selección Argentina y su gente, atravesado por la música, la emoción y la ilusión de lo que viene.

Con artistas de peso y un estadio que promete latir al ritmo de cada canción, la despedida rumbo al Mundial se transforma en una fiesta total. Porque cuando juega la Argentina, el espectáculo nunca termina: recién empieza.