Primeras noches sold out de Ricardo Arjona y una invitada inesperada: Euge Quevedo

Ricardo Arjona inauguró este fin de semana en Buenos Aires su esperada gira "Lo que el seco no dijo", dando inicio a una histórica residencia de 14 shows completamente sold out en el Movistar Arena. Las primeras tres fechas marcaron el reencuentro del artista con su público argentino y dejaron en claro que su conexión con el país sigue intacta.

Con conciertos de más de dos horas, Arjona presentó una propuesta donde recorrió distintas etapas de su carrera, combinando clásicos de su repertorio con nuevas canciones de SECO, su más reciente trabajo discográfico.

Durante estas primeras presentaciones, el cantante fue modificando el repertorio, evitando repetir exactamente el mismo set list en cada noche. Sin embargo, hubo canciones infaltables que hicieron explotar al estadio, como El Problema, Duele y Historia de Taxi, verdaderos himnos dentro de su carrera.

También hubo lugar para clásicos como clásicos como: Te Conozco y Acompáñame a Estar Solo, además de estrenos como Despacio que hay prisa, logrando un equilibrio entre nostalgia y novedad que mantuvo al público completamente entregado.

Pero una de las grandes sorpresas llegó en su tercera noche, cuando Arjona decidió sumar a la primera artista invitada de esta residencia: Euge Quevedo. La aparición de la cantante desató la ovación inmediata del estadio y juntos interpretaron Fuiste Tú, protagonizando uno de los momentos más comentados de estas primeras fechas.

La emoción también continuó fuera del escenario. A través de sus redes sociales, Euge decidió mostrar el lado más humano de lo vivido y compartió con sus seguidores cómo atravesó ese momento. "Les voy a ser sincera, la estoy pasando pésimo", confesó, visiblemente afectada por no haber podido contener sus emociones durante la performance.

Minutos más tarde, ya más tranquila y acompañada por miles de mensajes de cariño, volvió a expresarse con su habitual espontaneidad: "Gracias a todos por sus mensajes, son hermosos!! Me dieron mucho amor y eso no tiene precio! Ya se me pasó la locura!".

Por su parte, Arjona también compartió en sus historias de Instagram un video del momento y le dedicó unas palabras públicas a la artista: "Qué bonito tenerte, Fuiste Tú fue inmensa contigo".

Con más de dos horas de show, Ricardo Arjona volvió a emocionar al público argentino

Tras este primer fin de semana, Arjona retomará su residencia en Buenos Aires el próximo 7 de mayo, para continuar con las 11 fechas restantes en el Movistar Arena. Luego, el tour continuará en Córdoba con presentaciones previstas para el 14 y 15 de mayo.

Con producción de Fenix Entertainment, la gira ya se perfila como uno de los acontecimientos musicales más importantes del año en Argentina.