Ricardo Arjona hace historia en Argentina: 13 Movistar Arena sold out

A lo largo de más de cuatro décadas de carrera, Ricardo Arjona construyó una relación muy especial con el público argentino. Cada visita al país se transforma en un verdadero acontecimiento musical, con miles de fanáticos que siguen sus canciones generación tras generación.

Sus letras cargadas de historias cotidianas, romanticismo y crítica social lograron consolidar una conexión única con la audiencia local, que siempre respondió con estadios llenos y funciones agotadas.

Ese fenómeno vuelve a repetirse ahora con su nueva gira, que ya marca un récord en Buenos Aires y confirma que el artista sigue siendo uno de los nombres más convocantes de la música en español.

Ricardo Arjona en Argentina: 13 Movistar Arena sold out

Ricardo Arjona vuelve a marcar un hito en la música en vivo en Argentina tras agotar 13 presentaciones en el Movistar Arena Buenos Aires.

Lejos de tratarse de un anuncio aislado, este logro confirma el vínculo extraordinario entre Arjona y el público argentino, que responde función tras función con salas colmadas, convirtiendo cada show en un acontecimiento.

Las funciones agotadas en Buenos Aires serán los días:

1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 23 y 24 de mayo, todas con entradas completamente sold out.

Con estas trece noches en uno de los recintos más importantes del país, el artista no solo suma presentaciones: también reafirma su posición como uno de los cantautores más convocantes de la música latina.

Ricardo Arjona agotó todas las entradas para el Movistar Arena

La gira más ambiciosa de su carrera

Esta nueva etapa forma parte de su tour "Lo Que El Seco No Dijo", considerado por muchos como el espectáculo más ambicioso y espectacular de toda su trayectoria.

La gira presenta una puesta en escena inédita, diseñada especialmente para este nuevo capítulo artístico, con una producción visual y teatral que eleva la experiencia del concierto a un nivel nunca antes visto dentro de su carrera.

Con 13 funciones consecutivas en el Movistar Arena, Arjona vuelve a demostrar que su música sigue vigente y que su poder de convocatoria permanece intacto.

Una gira internacional que recorre todo el continente

El tour "Lo Que El Seco No Dijo" comenzó el 30 de enero de 2026 con un concierto sold out en el Allstate Arena, en Chicago, marcando el inicio de un recorrido que incluye más de 35 fechas en Estados Unidos y Puerto Rico.

Este nuevo capítulo llega después de su histórica residencia de 23 shows en Ciudad de Guatemala a finales de 2025, un ciclo que también marcó un récord dentro de su carrera.

El espectáculo combina una propuesta teatral con una escenografía monumental y un repertorio que recorre cuatro décadas de música, incluyendo tanto clásicos como canciones de su último álbum "Seco".

La gira continuará por ciudades emblemáticas como Nueva York, Miami y Los Ángeles, antes de cerrar su etapa norteamericana con tres noches en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot durante el mes de abril.

Luego el tour se expandirá por América Latina, con presentaciones en Buenos Aires, Santiago de Chile, Lima, Bogotá, Quito y San José, consolidando una de las producciones más impactantes de su carrera.

Un nuevo proyecto musical en camino

En paralelo con la gira, Ricardo Arjona confirmó que se encuentra trabajando en un nuevo proyecto discográfico titulado "Lo Que El Seco No Dijo", próximo a lanzarse.

Según adelantó el propio artista, se trata de uno de los mejores trabajos que ha realizado hasta el momento, lo que aumenta la expectativa entre sus seguidores.

Un regreso que promete una experiencia inolvidable

El regreso de Ricardo Arjona a Buenos Aires en mayo de 2026 no será solo una serie de conciertos, sino una experiencia artística pensada para recorrer las distintas etapas de su carrera.

Sobre el escenario, el público podrá revivir algunos de sus mayores éxitos junto con las nuevas canciones que forman parte de esta etapa creativa.

Con 13 funciones completamente Sold Out, el artista vuelve a demostrar que su conexión con Argentina sigue más fuerte que nunca. Cada show promete convertirse en una noche especial donde la música, las historias y la emoción se combinarán para confirmar, una vez más, por qué Ricardo Arjona sigue siendo uno de los grandes referentes de la música en español.