Paul Mescal se mete en la piel de Paul McCartney y ya pasa tiempo con la leyenda de The Beatles

Durante más de seis décadas, The Beatles se consolidaron como una de las bandas más influyentes y trascendentes de la historia de la música.

Con canciones que marcaron generaciones y una revolución cultural que cambió para siempre la industria musical, el legado de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr sigue vigente en todo el mundo.

Su impacto no solo se mide en discos vendidos o premios, sino también en la pasión de millones de fans que continúan descubriendo su obra.

En ese contexto, cada nuevo proyecto vinculado al universo del grupo despierta una enorme expectativa, como ocurre ahora con las esperadas biopics que volverán a contar la historia de la mítica banda británica en la pantalla grande.

El actor que dará vida a Paul McCartney

El actor irlandés Paul Mescal atraviesa uno de los desafíos más importantes de su carrera: interpretar a Paul McCartney en las futuras biopics dedicadas a The Beatles.

Para prepararse para ese papel, el protagonista no solo estudia la historia del legendario músico, sino que también busca conocerlo en profundidad. Esa conexión quedó en evidencia recientemente cuando ambos fueron vistos juntos caminando por Londres.

Las imágenes del encuentro comenzaron a circular rápidamente en redes sociales y despertaron entusiasmo entre los seguidores del mítico grupo británico, que esperan con expectativa las películas previstas para 2028.

Un paseo por Londres que terminó en un café emblemático

Durante la salida, Paul Mescal y Paul McCartney recorrieron algunas calles de Londres antes de hacer una parada en el tradicional Regency Café, ubicado en Westminster.

La escena llamó la atención de quienes estaban en el lugar y las fotos no tardaron en viralizarse. Para muchos fans, ver al actor junto al propio McCartney representa una señal del compromiso que existe detrás del proyecto cinematográfico.

"Es una locura poder pasar tiempo con él"

En una entrevista reciente con IndieWire, Paul Mescal había contado cómo fue conocer al histórico integrante de The Beatles.

"Es un hombre extraordinario, me encanta pasar tiempo con él; es una locura decir que he pasado tiempo con él, ni hablar interpretarlo", expresó el actor.

Además, reveló un detalle que despertó curiosidad entre los seguidores de la banda: será él mismo quien cantará las partes correspondientes a Paul McCartney en las películas.

"Sí, sí, absolutamente sí", respondió cuando le preguntaron si utilizaría su propia voz.

La decisión no es menor, ya que en varias biopics musicales los actores no interpretan realmente las canciones. Un caso conocido es el de Rami Malek, quien interpretó a Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody sin cantar en la película.

El ambicioso proyecto cinematográfico sobre The Beatles

Las biopics de The Beatles comenzaron a tomar forma en 2024, cuando el director Sam Mendes confirmó que estaba desarrollando una serie de películas centradas en cada integrante del grupo.

El elenco elegido para interpretar a los Fab Four está compuesto por:

Paul Mescal como Paul McCartney

Harris Dickinson como John Lennon

Barry Keoghan como Ringo Starr

Joseph Quinn como George Harrison

Hace poco también aparecieron las primeras imágenes promocionales de los actores caracterizados como los legendarios músicos. Las fotos fueron compartidas en las redes sociales del Liverpool Institute for Performing Arts.

"¡Nos han regalado postales exclusivas que promocionan las nuevas películas de los Beatles! Las hemos escondido por LIPA y queremos que los estudiantes las encuentren", indicaba la publicación.

Cuatro películas para contar una misma historia

La productora Pippa Harris, socia creativa de Sam Mendes, explicó cómo surgió la idea detrás de este proyecto.

"Este proyecto surge de una idea de Sam que tuvo hace más de un año, y es un testimonio de su brillantez creativa y poder de persuasión, ya que Paul McCartney, Ringo Starr, Sean Lennon y Olivia Harrison respondieron con calidez y entusiasmo tan pronto como habló con ellos", señaló.

Además, adelantó cuál será la propuesta narrativa.

"Tenemos la intención de que esto sea una experiencia cinematográfica única y emocionante: cuatro películas, contadas desde cuatro perspectivas diferentes, que narran una sola historia sobre la banda más celebrada de todos los tiempos", explicó.

Un proyecto que ya genera enorme expectativa

Las imágenes de Paul Mescal junto a Paul McCartney en Londres no hicieron más que aumentar la curiosidad en torno a estas biopics. El hecho de que el actor comparta tiempo con el propio músico sugiere un proceso de preparación muy cercano a la realidad.

Con la dirección de Sam Mendes, el respaldo de los integrantes de la banda y un elenco joven que dará vida a los Fab Four, las películas prometen convertirse en uno de los eventos cinematográficos más esperados de los próximos años. Mientras tanto, cada nueva foto o aparición pública sigue alimentando la expectativa de los fans que sueñan con volver a ver la historia de The Beatles en la pantalla grande.