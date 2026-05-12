A 57 años del último show de The Beatles, Paul McCartney impulsa el primer museo oficial de la banda en Londres

A más de medio siglo de uno de los momentos más icónicos de la historia del rock, The Beatles volverá a tener un hogar oficial en Londres. El mítico edificio de 3 Savile Row, donde el grupo ofreció su última actuación pública sobre una terraza en enero de 1969, será transformado en el primer museo oficial dedicado a la banda. El proyecto, impulsado por Paul McCartney junto a Apple Corps, abrirá sus puertas en 2027 bajo el nombre "The Beatles at 3 Savile Row".

El edificio, catalogado como patrimonio histórico, fue sede de Apple Corps entre 1968 y 1972 y también el lugar donde la banda registró parte de las sesiones de Let It Be en su estudio del subsuelo. Tras haber sido vendido en la década del 70, la propiedad fue recuperada recientemente por Apple Corps para convertirla en una experiencia inmersiva dedicada al legado del grupo.

Uno de los principales atractivos del museo será la posibilidad de recorrer los siete pisos del edificio, acceder a material inédito del archivo oficial, exposiciones rotativas y una recreación exacta del estudio donde nació Let It Be. Además, los visitantes podrán subir a la histórica terraza donde John Lennon, George Harrison, Ringo Starr y McCartney interpretaron clásicos como Get Back, Don't Let Me Down y I've Got a Feeling durante 43 minutos antes de que la policía interviniera.

"Hay muchísimos recuerdos especiales entre esas paredes, sin mencionar la terraza", expresó McCartney en el anuncio oficial, mientras Starr resumió la emoción con una frase simple pero contundente: "Es como volver a casa". Con este proyecto, Londres sumará por primera vez una experiencia oficial y permanente dedicada a una de las bandas más influyentes de todos los tiempos.



