Rels B presenta "Love love FLAKK": el álbum que refleja su madurez artística y emocional

Después de conquistar escenarios de Europa y Latinoamérica, Rels B vuelve a escena con Love love FLAKK, su nuevo trabajo discográfico. Lejos de repetir fórmulas, el cantante y compositor apuesta por un álbum que refleja una versión más madura, introspectiva y segura de sí mismo, tanto en lo musical como en lo personal.

A lo largo de los años, el artista nacido en Mallorca logró construir una identidad propia dentro de la escena urbana, explorando distintos géneros y rompiendo barreras con una propuesta que siempre apostó por la evolución. Hoy, con millones de oyentes alrededor del mundo y una carrera internacional consolidada, presenta un proyecto que resume todo ese recorrido.

Rels B inicia una nueva etapa artística con love love FLAKK, un álbum donde fusiona sonidos urbanos, afro y R&B

"Love love FLAKK " reúne una combinación de sonidos que van desde el R&B y los ritmos afro hasta matices de jazz, bossa nova y hip hop, logrando un equilibrio entre la frescura de sus nuevas búsquedas y la esencia que lo llevó a conectar con el público desde sus comienzos.

El álbum también muestra una faceta más emocional del artista. Las letras profundizan en temas como el amor propio, la lealtad, el crecimiento personal y el valor de las raíces, construyendo un relato honesto que acompaña cada una de las canciones.

Con love love FLAKK, el artista español explora el amor, la lealtad y el crecimiento personal

Entre los momentos destacados del disco aparece la colaboración con Kali Uchis en "El Cielo", una unión que aporta una sensibilidad especial y suma una nueva dimensión al proyecto.

Con este lanzamiento, Rels B no solo presenta nuevas canciones: también deja en claro que atraviesa una de las etapas más sólidas de su carrera, con un sonido cada vez más definido y una mirada artística que sigue expandiéndose.