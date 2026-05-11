Paco Amoroso, Joaquín Levinton y más artistas se suman al reclamo por las universidades públicas

La música argentina también dice presente. Paco Amoroso, Joaquín Levinton y Teresa Parodi fueron algunas de las figuras del ámbito musical que manifestaron públicamente su apoyo a la cuarta Marcha Federal Universitaria, convocada para este martes 12 de mayo en la Ciudad de Buenos Aires.

La convocatoria, impulsada por la comunidad educativa y respaldada por artistas, actores y referentes culturales, tendrá como punto de encuentro Avenida de Mayo y Salta desde las 14 horas. El eje principal del reclamo está puesto en el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y en la defensa de la educación pública, la cultura y la ciencia nacional.

La música y la cultura argentina volvieron a alzar la voz en defensa de las universidades públicas

A través de un video difundido desde la Universidad Nacional de las Artes, distintas personalidades de la cultura invitaron a estudiantes, docentes, trabajadores y a toda la sociedad a sumarse a esta nueva movilización.

Además de las figuras musicales, la convocatoria reunió a reconocidos nombres de otros ámbitos artísticos como Griselda Siciliani, Pablo Echarri, Dolores Fonzi, Julieta Zylberberg y Susana Pampín, consolidando una acción colectiva que vuelve a poner en agenda la importancia de sostener una educación pública de calidad.

Artistas, actores y referentes culturales se sumaron al reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario

La participación de artistas como Paco Amoroso, Joaquín Levinton y Teresa Parodi refuerza el vínculo histórico entre la música, la cultura y las causas sociales. En el caso de Parodi, su presencia también vuelve a reflejar el compromiso sostenido que ha mantenido a lo largo de su carrera, acompañando y visibilizando causas vinculadas a la educación, la cultura y los derechos colectivos.