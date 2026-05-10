"Si la universidad fuera una cascada, Adorni le daría presupuesto": slogan convocando a la Marcha Federal por la Ley de financiamiento universitario

Una serie de proyecciones sobre edificios en la ciudad de La Plata se volvió tendencia en redes sociales como parte de la convocatoria a la Marcha Federal Universitaria del próximo martes 12 de mayo.

La campaña utiliza la ironía para denunciar la falta de fondos para el sector educativo, con una frase que rápidamente escaló en visibilidad: "Si la universidad fuera una CASCADA, Adorni le daría el PRESUPUESTO".

La intervención urbana, captada en video cerca del recorrido de la línea 307, denuncia que el gobierno de Javier Milei incumple la normativa de financiamiento hace más de 200 días.

Si la Universidad fuera una cascada, Adorni le daría presupuesto. Excelente. pic.twitter.com/j8QBi1eTaz May 10, 2026

Convocatoria masiva a Plaza de Mayo

La Universidad de Buenos Aires (UBA) se sumó formalmente al llamado bajo el hashtag #NuestraLey, convocando a la ciudadanía a concentrarse a las 17 horas en Plaza de Mayo.

A través de una pieza audiovisual, la institución remarcó la legitimidad del reclamo tras las masivas movilizaciones previas y la aprobación de la norma en el Congreso.

"Nadie debería estar por encima de la ley", señala el clip difundido por la UBA, agregando que la manifestación busca que se cumpla con lo que ya fue decidido democráticamente.

El conflicto legislativo y el veto presidencial

El origen del conflicto se remonta a la Ley de Financiamiento Universitario, la cual fue aprobada por el Senado el 12 de septiembre de 2024 con una amplia mayoría.

La norma obligaba al Poder Ejecutivo a actualizar las partidas presupuestarias basándose en la inflación acumulada del año. Sin embargo, el presidente Javier Milei aplicó un veto total el 3 de octubre de 2024, bajo el argumento de preservar el equilibrio fiscal.

Pese a los intentos de la oposición por insistir con la ley, el oficialismo, junto con sectores del PRO y algunos gobernadores, logró blindar el veto en la Cámara de Diputados.

Según el texto difundido por las entidades convocantes, la situación actual es crítica: "200 días violando la Ley de Financiamiento Universitario mientras compran propiedades con la nuestra", reza uno de los mensajes proyectados que insta a la sociedad a volver a las calles este martes.