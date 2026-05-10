La oposición presiona para interpelar a Adorni, aplicar una moción de censura y obligarlo a renunciar

Al margen de las repercusiones dentro de la interna del gobierno de Javier Milei y la investigación judicial propiamente dicha en los tribunales de Comodoro Py, el caso Adorni también pega de lleno en el Congreso, donde un grupo de diputados quiere interpelar al jefe de Gabinete el próximo jueves, para lo cual solicitó una sesión especial a tal efecto.



En una nota elevada al presidente de la Cámara, Martín Menem, los legisladores plantean cuatro iniciativas que están unidas por el mismo objetivo: que Manuel Adorni sea interpelado en el Parlamento y dé las explicaciones del caso por la investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito. El pedido para que el funcionario se presente para ser interrogado en el Parlamento lleva la firma de legisladores de los bloques de Provincias Unidas, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, Encuentro Federal y Defendamos Córdoba.

Los impulsores de la interpelación al jefe de Gabinete de Ministros alcanzarían los 120 diputados, y si bien Unión por la Patria no aparece en la solicitud formal de la interpelación, todo indica que participará de la sesión, ya que el titular de ese bloque, Germán Martínez, es autor de uno de los expedientes por los cuales es convocado Adorni.

El primer expediente de la sesión especial tiene la forma de un pedido de informes por presuntas irregularidades en el uso de los bienes del Estado, luego hay otro expediente legislativo vinculado con la situación patrimonial de Adorni, una moción de censura y un cuarto también vinculado a la situación patrimonial.

"Junto a Diputadas y Diputados de diversos bloques solicitamos una sesión especial para el jueves 14 de mayo a fin de tratar todos los expedientes de interpelación al Jefe de Gabinete Manuel Adorni. Luego de las mentiras y omisiones del último informe, el Jefe de Gabinete debe rendir cuentas ante el Congreso", indicó el diputado Esteban Paulon, uno de los impulsores de que el jefe de Gabinete rinda cuentas.

Diputados: ¿Habrá interpelación a Adorni ?

En concreto, es poco probable que esta interpelación se realice, ya que al no haber pasado por comisiones, el proyecto debería contar primero con el quorum necesario y, luego, ser votado por dos tercios para ser aprobado.

La estrategia de la oposición es que el mismo jueves se convoquen de urgencia dos comisiones y estas puedan emitir dictamen, para así poder votar la interpelación con mayoría simple, aunque sería muy difícil que logren el número para imponerse en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Poderes, Peticiones y Reglamento.

A la hora de contar los votos para avanzar en este sentido, será clave la opinión de los gobernadores de varias provincias por la influencia que tienen sobre los legisladores, y es difícil que estén dispuestos a avanzar contra Adorni.

Si existieran los votos, que de momento no parece ser el caso, la posible salida de Adorni de su cargo vía parlamentaria debería concretarse primero a través de una interpelación, donde el funcionario debería ir a responder preguntas y defenderse, tras lo cual vendría una moción de censura, un mecanismo por el cual el Congreso, con el aval de ambas Cámaras, podría obligarlo a renunciar.

La imposibilidad de avanzar en la interpelación a Adorni está dada principalmente en las diferencias entre los integrantes del bloque de Provincias Unidas, donde hay un grupo que se viene manifestando con una actitud de clara oposición al gobierno nacional, mientras otro grupo, más cercano a los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba), si bien cuestiona al gobierno, prefiere no empujar la salida del jefe de Gabinete.