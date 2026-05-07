Insubordinación y tensión: Patricia Bullrich presionó a los Milei por Adorni y se viene la reunión de gabinete

Antes de partir a los Estados Unidos, el presidente Javier Milei habló con la senadora exPRO que supo darle su apoyo en 2023 para un triunfo en el balotaje, Patricia Bullrich, sobre la situación judicial y mediática del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Le anticipó que ya no ocultaría su opinión y le dijo lo que repitió ayer en el prime time televisivo: "Tiene que dar las explicaciones, mostrar su declaración jurada cuanto antes".

Marcó un cambio rotundo en la postura de la ya integrante de La Libertad Avanza y jefa del bloque en el Senado. Cuando se desató el escándalo en marzo primero dudó, pero luego acató la línea que bajó Karina Milei, presidenta del partido, "El Jefe". Se sacó una foto con Adorni en Casa Rosada y la semana pasada otra, en la demostración de unidad en el Congreso durante el informe de gestión.

Estalló la interna en el gobierno por la presión de Patricia Bullrich a Manuel Adorni.

Pero la declaración del contratista Matías Tabar ante la Justicia sobre los supuestos 250 mil dólares en efectivo y sin factura que dijo recibir de Adorni para la refacción de su casa del country, marcó un punto de inflexión en el Gabinete y la que considera que tiene "votos propios" no dudó en rebelarse, tal cual hubieran querido otros.

Cómo fue la secuencia de insubordinación de Bullrich

En la secuencia televisiva del último miércoles por la noche que hizo estallar las redes sociales y la interna violeta, Bullrich apuró en vivo a Milei a que tome una decisión con Adorni, exigiendo la documentación que explique su patrimonio, algo que el funcionario respaldado al extremo por la cúpula libertaria, todavía no tiene lista.

Con un movimiento, la senadora de amplia experiencia partidaria dejó en claro que no banca a Adorni. Algo que la desvelaba, por considerar que una de sus banderas es la lucha contra la corrupción. Milei sí. Milei es Adorni, tal cual lo proponía la campaña previa a las urnas legislativas porteñas, cuando el vocero le ganó al PRO en su histórico bastión.

Manuel Adorni le ganó al PRO en su bastión en 2025.

Y si Bullrich se hubiera quedado corta marcando cancha, el presidente Milei brindó una inesperada e impresionante entrevista desde Los Ángeles, cuando corría el reloj para el despegue del ARG01 de regreso al país, y afirmó: "la senadora lo espoileó a Manuel, él había avisado (internamente) que en dos días tendrá lista su declaración jurada".

No sólo reconoció que Bullrich primereó la aparente estrategia de Adorni para contrarrestar el escándalo, sino que el Jefe de Estado, en medio de la caída de su imagen en las encuestas por la situación económica y el "Adornigate", se vio obligado remarcar su autoridad, un rasgo de conducción política que supo construir durante los dos años de gobierno, junto al de su hermana, Karina Milei.

Aclaró Milei: "El Presidente soy yo, el que toma las decisiones soy yo, el que decide el rumbo soy yo, y el que decide quiénes son las personas que me acompañan soy yo. Y si a alguno no le gusta, me lo dirá, y se tendrá que fumar qué decido y si no, se va".

Reencuentro en la reunión de Gabinete de este viernes

Milei llegó al país pasado el mediodía de este jueves junto al ministro de Economía Luis Caputo y el canciller Pablo Quirno. Hacía mucho que no viajaba al exterior sin Karina Milei, son contadas las excepciones.

Son horas de preparación de cara a la reunión de gabinete que convocó Adorni para este viernes a las 14 en la Casa Rosada. Será un cierre de la semana dramático para La Libertad Avanza.

En Casa Rosada se verán las caras los Milei, Bullrich, Adorni, Santiago Caputo y todos los ministros.

Se espera a los Milei, a Adorni, a Bullrich, al asesor Santiago Caputo, a todos los ministros y al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Desde el entorno del Jefe de Gabinete la expectativa es que Milei repita lo que dijo al aire antes de volver al país. "Ni en pedo se va".