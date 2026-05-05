Con el escándalo Adorni en escalada, Javier Milei vuela a EE.UU. y sumó a Luis Caputo a la comitiva

En una nueva escalada de las acusaciones que rodean al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su patrimonio, el presidente de la Nación, Javier Milei, partió por cuarta vez en el año hacia Estados Unidos en el ARG01. Ya en vuelo a Los Ángeles, desde la Casa Rosada confirmaron cambios de último momento en la comitiva oficial.

Fuentes oficiales daban por seguro en el arranque de la semana, previo a la declaración del contratista Matías Tabar ante la Justicia, que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, integraba la delegación, pero tras estallar los detalles sobre los supuestos arreglos para Adorni en el country Indio Cuá por 250 mil dólares, el acotado listado cambió.

Oficialmente, "El Jefe" optó por quedarse para asistir junto al ministro del Interior, Diego Santilli, a una expo minera en San Juan, donde están invitados a la Mesa del Cobre. Será sin Adorni este mismo jueves, cuando regresan Milei y su comitiva pero a las 13 horas.

Subió entonces este martes al avión presidencial el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, también el canciller Pablo Quirno, anotado desde el principio.

Javier Milei viaja con Luis Caputo a Los Ángeles.

Milei participa mañana de la Conferencia del Instituto Milken, un evento que reúne a importantes figuras de la economía global, empresarios, inversores, banqueros, entre otros. Alguna vez se fotografió allí con el magnate Elon Musk, por ejemplo.

Se especula con un encuentro con la directora gerenta del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, que suele caminar esos pasillos, pero no hay nada confirmado formalmente. Con esa agenda, la presencia del Ministro es más que lógica, pero ocurre en un momento de tensión particular.

Crecen rumores de cortocircuitos internos por Adorni

Karina no viaja finalmente a Los Ángeles, pero sí el ministro Luis Caputo justo cuando crecen los rumores de cortocircuitos internos en el Gabinete Nacional por la decisión de la cúpula libertaria de sostener el apoyo a Adorni, incluso luego de que su arquitecto afirmara -bajo pena de cometer delito de falso testimonio- que el año pasado le pagó 250 mil dólares en efectivo y sin factura.

Antes de partir, igualmente, Milei no dejó dudas su respaldo al Jefe de Gabinete, quien lo acompañó esta mañana en una reunión con autoridades de B'nai B'rith Internacional. La Casa Rosada difundió la foto antes de la partida del avión presidencial.

Javier Milei y Manuel Adorni en la Casa Rosada, el día después de la declaración del contratista.

La declaración del contratista sobre los trabajos que hizo para Adorni frente al fiscal Gerardo Pollicita volvió a empujar al gobierno nacional al bucle del que creía haber salido con la demostración de unidad violeta en el Congreso de la semana pasada.

Hay preocupación en un sector del gobierno por el impacto negativo del escándalo Adorni en la confianza en el modelo económico.

Aunque las encuestas marcan que ese problema arrancó antes entre la sociedad, el alerta en el Palacio de Hacienda apunta a la reacción de los mercados financieros y el persistente nivel del riesgo país.

De ser parte del malestar interno, Caputo tendrá unas 15 horas para abordar el asunto con Milei. Llegarán a Los Ángeles, según la agenda oficial, este miércoles 4.30 de la madrugada.