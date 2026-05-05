Javier Milei dio otro gesto de respaldo a Manuel Adorni y se mostró a su lado en Casa Rosada

El presidente Javier Milei brindó este martes un nuevo gesto de respaldo a Manuel Adorni. Así lo hizo en Casa Rosada, donde sentó a su lado al jefe de Gabinete en una reunión con dirigentes de la comunidad judía, tras las nuevas revelaciones de un contratista en la causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito.

Antes de viajar hacia Estados Unidos, donde mañana expondrá en la Conferencia Anual del Instituto Milken, Milei recibió al presidente de B'nai B'rith Internacional, Robert Spitzer; el CEO de la entidad, Dany Mariaschin; y la titular de su filial argentina, Susana Chalón. También asistieron el secretario de esa organización, Daniel Sporn; el titular de la DAIA, Mauro Berenstein; y su vice, Gabriel Salem.

Junto con Adorni, estuvieron el canciller Pablo Quirno y el ministro de Salud, Mario Lugones.

Adorni, más complicado en la Justicia





El nuevo apoyo de Milei al jefe de Gabinete se dio un día después de la declaración del contratista Matías Tabar, que afirmó ante la Justicia que el funcionario le pagó 245.000 dólares en efectivo por las remodelaciones de la casa en el country Indio Cuá, ubicado en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz.

La presentación de Tabar fue en el marco del expediente que se tramita en el juzgado federal de Ariel Lijo, bajo la instrucción del fiscal Gerardo Pollicita, e investiga el presunto enriquecimiento ilícito de Adorni.

El contratista señaló que las reformas incluyeron la realización de pisos, paredes, un quincho, una pileta y una cascada en el jardín del inmueble; esa obra determinó un monto superior a los U$S120.000 que Adorni habría pagado originalmente por la compra de la vivienda. Además, confirmó que dichas obras se realizaron en un lote de 400 m2, en un periodo de diez meses, entre septiembre de 2024 y julio de 2025.

Durante su presentación en los tribunales de Comodoro Py, Tabar entregó documentación que incluye presupuestos, contratos y facturas para completar y fundamentar su declaración ante Pollicita. Incluso, dejó su celular a disposición de la Justicia para que sea sometido a peritaje, con el objetivo de analizar las comunicaciones que realizó tanto con el jefe de Gabinete como con su esposa Bettina Angeletti.