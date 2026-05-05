Javier Milei vuelve a Estados Unidos: qué cifra millonaria lleva gastada en sus últimos viajes al exterior

A sólo dos semanas de haber cerrado su gira oficial por Israel, Javier Milei encarará este martes un nuevo viaje al exterior. Será a Estados Unidos, el destino que más visitó desde su asunción en diciembre de 2023. El Presidente ya estuvo 16 veces en ese país; dos de ellas en lo que va de este año. La última fue en marzo, cuando encabezó la 'Argentina Week' en Nueva York. Un periplo que marcó el inicio de los escándalos en los que aparece involucrado su jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El líder de La Libertad Avanza regresará a EE.UU. para participar de la Conferencia Anual del Instituto Milken. Irá acompañado por su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el canciller Pablo Quirno y el embajador argentino en Washington, Alex Oxenford. Más allá de su disertación, se reunirá con un grupo reducido de ejecutivos.

Los gastos de Milei en los viajes al exterior





Milei acumulará millas con el vuelo que emprenderá al mediodía hacia Los Ángeles y, sobre todo, incrementará el gasto en viajes al exterior. El Gobierno desembolsó un total de 437 millones de pesos entre septiembre de 2025 y marzo de este año en los sucesivos traslados a diversos países, según surge del informe de gestión que Adorni presentó hace una semana en la Cámara de Diputados.

En ese período, el Presidente hizo 15 viajes al extranjero junto con funcionarios de su gabinete. Fue seis veces a Estados Unidos, dos a Paraguay y una a Bolivia, Noruega, Brasil, Suiza, Chile, España y Hungría.

De acuerdo con la respuesta a la pregunta Nº 1997 del documento difundido por el jefe de Gabinete en el Congreso, el desplazamiento de mayor costo fue el que llevó a Milei a Nueva York entre el 23 y el 25 de septiembre de 2025 para participar de la 80° Asamblea General de las Naciones Unidas. El gasto total ascendió a $115.704.550, alojándose la comitiva en el Hotel The Langham.

La última visita de Milei a Estados Unidos fue en marzo pasado, cuando encabezó la 'Argentina Week' en Nueva York.

Aquella vez, el libertario fue acompañado por su hermana Karina; el ministo de Economía, Luis Caputo; el entonces ministro de Defensa, Luis Petri; el secretario de Política Económica, José Luis Daza; y Adorni, secretario de Comunicación y Medio en ese momento. Durante el viaje, Milei expuso ante la Asamblea General de la ONU y se reunió con sus principales aliados en el exterior: el presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. También se vio con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

En segundo lugar surge el viaje más extenso del período: entre el 6 y el 10 de marzo de 2026, el mandatario recorrió Miami, Nueva York y Santiago de Chile, donde asistió a la asunción de José Antonio Kast. El monto total de ese periplo fue de $85.667.704,47 y en la comitiva aparece la esposa de Adorni "en carácter de invitada", lo que derivó en el primero de los escándalos del jefe de Gabinete y lo llevó a decir que estaba "deslomándose" en EE.UU.

Otro de los viajes con costos elevados fue la participación del Presidente en el Foro Económico Mundial de Davos, del 20 al 23 de enero de 2026, donde se alojó en el Steigenberger Grandhotel Belvédère. La comitiva estuvo integrada también por su hermana Karina, Caputo, Quirno y el ministro de Transformación y Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger. El costo fue de $73.179.186,07.

De los países de la región, Paraguay fue el más visitado por Milei. Primero, estuvo del 16 al 17 de septiembre, cuando mantuvo una reunión con su par Santiago Peña y asistió a la sesión de honor del Congreso Nacional. Y después, viajó el 17 de enero pasado, junto Quirno, para participar de la firma del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.

El último viaje del libertario registrado en este informe de gestión es el del 20 al 21 de marzo a Hungría. Allí se vio con su par Tamas Sulyok, el primer ministro Viktor Orbán -que días después perdió las elecciones parlamentarias tras 16 años en el poder- y participó de la cumbre de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC). Acompañado por su hermana Karina y el canciller Quirno, se alojó en el Hotel Marriot Dorothea, cortesía del Estado anfitrión.

El documento aclaró, finalmente, que "todos los viajes al exterior realizados por Milei en su condición de jefe del Estado fueron en carácter de visita de Estado u Oficial", y remarcó que los detalles del personal de seguridad no se divulgan por razones operativas, en el marco del Decreto N° 50/2019.