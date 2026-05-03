El 40% de los votantes de Milei se siente defraudado
Kicillof lidera el ranking de imagen, seguido por Villarruel.
Un reciente relevamiento de la consultora Zuban Córdoba y Asociados revela señales de desgaste en el oficialismo y un cambio en el humor social. El estudio, basado en 2000 casos y realizado entre el 25 de abril y el 1 de mayo, presenta un nivel de confianza del 95% y un margen de error de +/- 2,19%.
Según el informe, el Gobierno atraviesa una etapa delicada: crece la desaprobación, se debilita el respaldo de su núcleo duro y se consolida una mayoría que sigue reclamando transformaciones. En ese contexto, uno de los datos más significativos es que el 40,1% de quienes eligieron a Javier Milei en las urnas afirma sentirse decepcionado, lo que evidencia un desgaste incluso dentro de su propia base electoral.
En cuanto a la imagen de los principales dirigentes, el gobernador bonaerense Axel Kicillof encabeza la lista con un 45,2% de valoración positiva, seguido por la vicepresidenta Victoria Villarruel, que alcanza el 40,6%.
Más atrás aparecen la senadora oficialista Patricia Bullrich y el ex ministro de Economía Sergio Massa, ambos con un 37,3%.
Luego se ubica la diputada de izquierda Myriam Bregman, con un 35,1%, destacándose por un menor nivel de rechazo aunque con mayor desconocimiento entre los encuestados.
El propio Milei, en tanto, registra una imagen positiva del 34,8% frente a una negativa que asciende al 60,6%.
La evaluación de la gestión nacional también refleja un panorama adverso: el 64,5% de los consultados desaprueba el rumbo del Gobierno, mientras que apenas un 34,3% lo respalda. De este modo, el rechazo se mantiene elevado y refuerza la percepción de un escenario complejo para la administración libertaria.