El 40% de los votantes de Milei se siente defraudado

Un reciente relevamiento de la consultora Zuban Córdoba y Asociados revela señales de desgaste en el oficialismo y un cambio en el humor social. El estudio, basado en 2000 casos y realizado entre el 25 de abril y el 1 de mayo, presenta un nivel de confianza del 95% y un margen de error de +/- 2,19%.



Según el informe, el Gobierno atraviesa una etapa delicada: crece la desaprobación, se debilita el respaldo de su núcleo duro y se consolida una mayoría que sigue reclamando transformaciones. En ese contexto, uno de los datos más significativos es que el 40,1% de quienes eligieron a Javier Milei en las urnas afirma sentirse decepcionado, lo que evidencia un desgaste incluso dentro de su propia base electoral.

Crece el nivel de decepción con el gobierno entre los votantes de Milei.

En cuanto a la imagen de los principales dirigentes, el gobernador bonaerense Axel Kicillof encabeza la lista con un 45,2% de valoración positiva, seguido por la vicepresidenta Victoria Villarruel, que alcanza el 40,6%.

Más atrás aparecen la senadora oficialista Patricia Bullrich y el ex ministro de Economía Sergio Massa, ambos con un 37,3%.

El ránking del nivel de imagen de dirigentes políticos lo lidera Kicillof.

Luego se ubica la diputada de izquierda Myriam Bregman, con un 35,1%, destacándose por un menor nivel de rechazo aunque con mayor desconocimiento entre los encuestados.

El propio Milei, en tanto, registra una imagen positiva del 34,8% frente a una negativa que asciende al 60,6%.

Se desploma el nivel de aprobación de la gestión Milei.

La evaluación de la gestión nacional también refleja un panorama adverso: el 64,5% de los consultados desaprueba el rumbo del Gobierno, mientras que apenas un 34,3% lo respalda. De este modo, el rechazo se mantiene elevado y refuerza la percepción de un escenario complejo para la administración libertaria.