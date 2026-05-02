Qué es la Conferencia del Instituto Melkin, el evento en que hablará Milei en Estados Unidos

El presidente Javier Milei se presenta este miércoles en la Conferencia Global del Instituto Melkin en Estados Unidos. Se trata de la cuarta visita en este 2026 del mandatario al país norteamericano.

Será la segunda vez que participe en este evento, en el que ya estuvo presente en 2024. Y se confirmó que sus acompañantes en esta edición serán el canciller Pablo Quirno y el embajador en Estados Unidos, Alec Oxenford.

En qué consiste la Conferencia Global del Instituto Melkin

Milei participará en la 29° Conferencia Global de este instituto, un evento anual que en este 2026 se centra en "traducir la reciente disrupción e innovación en soluciones prácticas para un futuro más sostenible, equitativo y resiliente".

Esta ceremonia reúne a líderes en el mundo de las políticas públicas, negocios, finanzas, salud y tecnología.

El instituto define este evento como una "experiencia única" para que "los líderes con capital e influencia para cambiar el mundo se conecten con quienes tienen experiencia" en distintos sectores.

Quiénes serán los expositores

Entre los participantes, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva; el presidente de Honduras Nasry Asfura; el canciller chileno Francisco López Mackenna; el presidente de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) estadounidense Paul Atkins; deportistas como Tom Brady, Shaquille O'Neal; varios dueños de clubes de fútbol americano y artistas como Pitbull.

También expondrán el senador republicano por Texas Ted Cruz, el ex secretario de Estado Michael Pompeo y la ex primera dama Jill Biden.