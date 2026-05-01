Carlos Bianco criticó la visita de Milei al portaviones de Estados Unidos: "Necesitamos un presidente, no un embajador extranjero"

El Ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, recriminó que la recepción de autoridades y embarcaciones militares estadounidenses no es una tarea que corresponda al presidente Javier Milei si no que al embajador de ese país.

El funcionario bonaerense apuntó contra el mandatario al enfatizar que en el país "necesitamos un presidente, no un embajador extranjero" y que la única obligación que tiene es con Argentina.

El duro comunicado de Carlos Bianco sobre la visita de Javier Mlei al portaaviones estadounidense.

En un comunicado en su cuenta de la red social X, Bianco expuso cuatro recortes en la que el presidente había recibido a autoridades norteamericanas y embarcaciones militares, que estuvieron acompañadas de un duro reclamo.

La crítica del funcionario bonaerense se da en el marco de una visita presidencial a la ciudad de Mar del Plata para observar ejercicios del portaviones estadounidense USS Nimitz junto a unidades de la Armada Argentina.

Bianco puntualizó que la visita de Milei "se da en el marco del ejercicio Passex 2026, el cual no contó con la autorización del Congreso", lo que representaría "una violación de la Constitución (art. 75 inc. 28) y la Ley 25.880".

Cómo fue la visita de Milei al portaaviones estadounidense

El presidente Javier Milei fue invitado por el embajador estadounidense en Argentina, Peter Lamelas, para esta actividad en la que estuvo acompañado por la Secretaria General de la Presidencia, Karina Mlei, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Esta acción se realizó luego de que el gobierno de La Libertad Avanza haya firmado por decreto una autorización para el ingreso de tropas estadounidenses para llevar a cabo ejercicios específicos.

Uno de los objetivos de esta medida es que se pueda fortalecer la interoperabilidad entre ambos países y consolidar la posición de Argentina como uno de los socios estratégicos en seguridad social.

Según se informó, el ejercicio naval "PASSEX" se realizó durante cinco días entre el 26 y el 30 de abril en la Zona Económica Exclusiva y contó con la presencia del portaaviones USS Nimitz y el destructor USS Gridley, entre otros.



