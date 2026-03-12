"Hoy la gente de Quilmes quiere ser de Berazategui": la frase de Bianco que desató un escándalo

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, declaró que "la gente de Quilmes" quieren vivir en Berazategui debido a las obras que se llevaron a cabo en los últimos años en esa ciudad, y que eso es algo que "tiene que ver con el doctor Mussi, con todos los años que dedicó y trabajó", a su vez que generó polémica en el gabinete local.

"Yo me acuerdo cuando era adolescente, en Quilmes a los de Berazategui se los trataba despectivamente, pero yo sigo yendo a Quilmes porque ahí vive mi familia, mis amigos, juego al fútbol, pero hoy la gente de Quilmes quiere ser de Berazategui, y es así, todos dicen acá no hay obras como en Berazategui, cambió muchísimo Berazategui y eso tiene que ver con el doctor Mussi, con todos los años que dedicó y trabajó", expresó Bianco en el marco de la entrega de diplomas del programa Puentes en Berazategui.

Dicha declaración, hecha durante este jueves, provocó enojo en el gabinete local, por lo cual muchos funcionarios salieron al cruce de Bianco en redes sociales.

Fue así, que la secretaria de Obras Públicas de Quilmes, Cecilia Soler, manifestó: "Eso puede decir alguien que eligió vivir en otro lado. No quienes vivimos en Quilmes y trabajamos todos los días para que nuestra ciudad esté mejor. Con la responsabilidad de gobierno que hoy tienen, les pedimos que empiecen por reactivar las obras que el gobierno provincial tiene paralizadas en Quilmes, que son tantas o más que las que frenó el gobierno de Milei".

Por su parte, el secretario de Servicios Públicos, Sebastián García, agregó: "En vez de opinar de los quilmeños, dedíquese a trabajar y gestionar los fondos que aún están pendientes en el Ministerio de Infraestructura PBA para seguir avanzando con las obras en nuestro querido Quilmes (parece que se olvidó)".

En la misma línea, el titular del Girsu, Roberto Gaudio, opinó que el comentario fue "desafortunado": "Cuando yo era chico me enseñaron que los que queremos a Quilmes tenemos que trabajar todos los días por esta ciudad. Aprovecha las oportunidades que te da la política para ayudar. Anda por ahí que te va a ir mejor. Vos fíjate!".