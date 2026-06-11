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Jueves, 11 de junio de 2026

Explosión de un transformador en Solano: operativo de emergencia en pleno horario escolar

El incidente ocurrió en un horario de intensa circulación de vecinos y estudiantes que se dirigían a distintos establecimientos educativos de la zona.

Redacción FMQ
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Momentos de preocupación se vivieron este jueves por la mañana en el barrio Los Eucaliptus de San Francisco Solano, luego de la explosión de un transformador ubicado en la intersección de las calles 867 y 899 Bis.

El incidente ocurrió en un horario de intensa circulación de vecinos y estudiantes que se dirigían a distintos establecimientos educativos de la zona, por lo que la Policía implementó un operativo preventivo y dispuso el corte del tránsito para resguardar la seguridad de los peatones y automovilistas.

A raíz de la explosión se produjo un principio de incendio que fue rápidamente controlado por una dotación de los Bomberos Voluntarios de San Francisco Solano, evitando que las llamas se propagaran y generaran mayores daños.

Del operativo también participaron efectivos policiales y personal de Defensa Civil, quienes trabajaron en la zona para garantizar la seguridad de los vecinos y coordinar las tareas de emergencia.

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