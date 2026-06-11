Quilmes: entregó habilitaciones a distintos comercios

El Municipio de Quilmes informó que la intendenta interina, Eva Mieri, entregó este miércoles Certificados de Habilitación Municipal a distintos comercios del distrito, en el marco de una reunión de trabajo que se llevó a cabo en la heladería y cafetería Bigote, ubicada en Las Heras y Lebensohn, en Bernal, y donde también se presentó una campaña solidaria en apoyo a instituciones educativas de la ciudad. Posteriormente, se realizó una recorrida por la pizzería Horno de Barrio, en Suipacha 50, de Quilmes, uno de los comercios que recibió el certificado de habilitación.

"Para nosotros estos eventos son muy importantes, porque demuestran el acompañamiento, la cercanía, el ida y vuelta que tenemos con nuestros comerciantes y el agradecimiento porque siguen invirtiendo en nuestra ciudad. Además, esta propuesta que tienen con el Jardín, hace también la construcción de comunidad, ese intercambio que sabemos que se teje entre lo privado, el Estado y las instituciones", afirmó Eva, acompañada por el secretario de la Agencia de Fiscalización y Desarrollo Económico, Julián Bellido, y su par de Educación y Cultura, Evangelina Ramírez.

Por su parte, Bellido destacó: "Estos encuentros son importantes porque representan una oportunidad de conocernos e intercambiar ideas entre el Municipio y la comunidad comerciante. Recordamos también que hace unos días se aprobó la ordenanza que nos permite hacer los trámites de manera gratuita, que en breve se publicará en Boletín Oficial y entrará en vigencia".

Durante la jornada recibieron sus certificados de habilitación las siguientes 8 firmas: la pizzería Horno de Barrio (Suipacha 50, Quilmes); la heladería y cafetería Bigote (Las Heras y Lebensohn, Bernal); la heladería Thionis Quilmes (25 de Mayo 247, Quilmes); la vinoteca Código de Barra SA (Cuelli 2471, Quilmes Oeste); el gimnasio Mod Fitness House (Alsina 132); la estación de servicio GNC Quilmes SA (12 de Octubre y avenida La Plata, Quilmes Oeste); el centro educativo y terapéutico "Reparador de Sueños" (San Martín 723, Quilmes), y la pañalera Juma (Los Quilmes 565, Bernal Oeste).