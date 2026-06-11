Clima en el AMBA: el pronóstico para este jueves 11 de junio

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que este jueves en la Ciudad el cielo seguirá nublado, con neblina y temperaturas de entre 12 y 17 grados, con viento del sudoeste.

Para el viernes se espera neblina, cielo mayormente nublado y temperaturas que irán de los 8 a los 17 grados, con viento del oeste rotando al noreste.

El sábado seguirá sin sol. La temperatura mínima será de 9 grados, la máxima de 14 grados y podrían registrarse lluvias aisladas por la noche.