Clima en el AMBA: el pronóstico para este viernes 5 de junio

Este viernes en la Ciudad y sus alrededores el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que se esperan temperaturas de entre 15 y 18 grados, con cielo nublado, lluvias aisladas por la tarde y viento del este.

En tanto que el sábado el cielo estará nublado, con una temperatura mínima de 14 grados, una máxima de 18 grados y lluvias aisladas a partir de la tarde.

El domingo se esperan lluvias aisladas por la mañana y chaparrones por la tarde y la noche, con temperaturas de entre 13 y 16 grados y viento del este.