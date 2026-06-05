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Viernes, 5 de junio de 2026

Clima en el AMBA: el pronóstico para este viernes 5 de junio

El SMN pronosticó que se esperan temperaturas de entre 15 y 18 grados, con cielo nublado, lluvias aisladas por la tarde y viento del este.

Redacción FMQ
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Este viernes en la Ciudad y sus alrededores el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que se esperan temperaturas de entre 15 y 18 grados, con cielo nublado, lluvias aisladas por la tarde y viento del este.

En tanto que el sábado el cielo estará nublado, con una temperatura mínima de 14 grados, una máxima de 18 grados y lluvias aisladas a partir de la tarde.

El domingo se esperan lluvias aisladas por la mañana y chaparrones por la tarde y la noche, con temperaturas de entre 13 y 16 grados y viento del este.

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