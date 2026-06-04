Ezpeleta se viste de fiesta para una nueva edición de Peña 360

En el marco de los festejos por el 360° aniversario de la ciudad de Quilmes, este domingo 7 de junio se realizará una nueva edición de Peña 360, una propuesta cultural que reunirá a artistas, bailarines y vecinos en una jornada dedicada a la música popular y las tradiciones folclóricas.

La actividad se desarrollará desde las 12 horas en el Centro de Jubilados y Pensionados de Ezpeleta, ubicado en Mitre 4961, con entrada libre y gratuita.

Durante el encuentro se presentarán los grupos musicales Los Espeches, Ariel Noguera y Tramados, mientras que la danza estará representada por las agrupaciones De Vuelta al Pago, Ñande Retá, Ayres Jujeños y el Ballet Lágrimas de mi Tierra.

Además de los espectáculos, la peña contará con tandas de baile para el público, micrófono abierto para cantoras y cantores que deseen participar, y un buffet con precios populares para compartir la jornada en familia.

La iniciativa busca promover el encuentro entre vecinos, fortalecer la identidad cultural local y celebrar un nuevo aniversario de Quilmes a través de la música, la danza y las expresiones populares que forman parte de la historia y las tradiciones de la comunidad.

Con una propuesta abierta a toda la familia, Peña 360 se presenta como una oportunidad para disfrutar de una tarde de cultura, folklore y participación comunitaria en Ezpeleta.