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Miércoles, 3 de junio de 2026

Robó cuatro jeans en un comercio de Ezpeleta mientras llevaba a un nene en brazos

El ladrón actuó frente a un comercio de Chile al 400 y quedó registrado por las cámaras de seguridad.

Redacción FMQ
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Un insólito episodio de inseguridad se registró en pleno centro de Ezpeleta, donde un hombre que llevaba en brazos a un niño de aproximadamente cuatro años robó varias prendas de vestir exhibidas en la vereda de un comercio y escapó corriendo.

El hecho ocurrió frente al local de indumentaria Wara, ubicado en Chile 482. Según relató Gastón, propietario del negocio, el comercio había colocado un perchero sobre la calle con el objetivo de incentivar las ventas en un contexto económico complicado.

"Como todo comercio, están flojas las ventas y sacamos un perchero afuera para vender un poco más. Tenemos cámaras de seguridad y controlamos todo", explicó el comerciante.

Sin embargo, señaló que el ladrón aprovechó una situación particular para actuar. "Nos descuidamos por una persona que tenía un hijo chiquito. Levantó y se puso atrás del perchero y nos robó cuatro pantalones de jean", relató.

De acuerdo con el testimonio del dueño, apenas tomó las prendas, el hombre salió corriendo del lugar. La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del comercio.

Tras advertir el robo, los responsables del local dieron aviso a la Policía. "Llamamos a la policía y tardó un montón en venir", cuestionó Gastón.

El comerciante difundió las imágenes del hecho con el objetivo de alertar a otros comerciantes de la zona y solicitar colaboración para identificar al responsable.

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